Programación
Guía de las zambombas 2025
El equipo español escucha el himno antes de comenzar la final en Bolonia.
El equipo español escucha el himno antes de comenzar la final en Bolonia. / Elisabetta Baracchi | Efe

Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España

Cobolli despierta a España del sueño de la Copa Davis

Carreño claudica ante Berretini e Italia suma su primer punto en la final

Redacción Deportes

Bolonia, 23 de noviembre 2025 - 21:25

Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo tras su victoria ante España (2-0) en la gran final de Bolonia, ciudad que llevó en volandas a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli para superar a Pablo Carreño y Jaume Munar en una edición que se adjudicó sin Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, sus mejores bazas.

Italia es la dominadora del tenis actual. Campeona por tercera vez consecutiva, cuarta en su historia. También doble campeona de la Billie Jean Kean.

Y lo hizo, en este caso, con una suerte de 'Unidad B'. Sin Sinner y sin Musetti. Sin ceder un solo punto en toda la eliminatoria. Con Simone Bolelli, Berrettini y Cobolli ganaron sus tres partidos. En cuartos, en semis y en la gran final.

Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
1/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
2/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
3/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
4/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
5/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
6/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
7/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
8/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
9/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
10/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
11/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
12/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
13/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
14/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
15/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
16/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
17/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
18/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
19/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
20/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
21/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
22/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
23/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
24/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
25/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
26/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
27/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
28/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
29/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
30/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
31/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
32/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
33/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
34/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
35/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
36/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
37/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
38/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
39/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
40/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
41/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
42/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
43/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
44/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
45/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
46/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
47/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
48/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
49/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
50/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
51/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
52/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
53/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
54/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
55/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
56/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
57/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
58/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
59/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
60/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
61/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
62/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
63/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
64/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
65/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
66/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
67/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats