Las fotos del Liverpool-Atlético de Madrid

Cuando la proeza del Atlético de Madrid y Marcos Llorente causaba frustración en Anfield, Virgil van Dijk se elevó por encima de Robin Le Normand, conectó el cabezazo ganador en el minuto 92 y arruinó la reacción del equipo rojiblanco, desfigurado por dos goles en los primeros cinco minutos, superviviente todo el primer tiempo, capaz después de igualar un 2-0 y doblegado de repente a última hora. El Liverpool ganó por 3-2 finalmente.