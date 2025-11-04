Las fotos del Liverpool-Real Madrid

El equipo inicial del Real Madrid en el partido contra el Liverpool.

Los 'reds' se imponen con un gol del argentino Mac Allister a un triste equipo madridista

Un cabezazo de Alexis Mac Allister en la segunda parte dio una merecida victoria al Liverpool, por 1-0, ante un Real Madrid maniatado y que apenas creó peligro en Anfield.

Los blancos sufrieron su primera derrota europea de la temporada ante un Liverpool resucitado que jugó su mejor encuentro del curso y se hizo grande ante su bestia negra de los últimos años. Solo Thibaut Courtois evitó que la derrota del Real Madrid fuera aún peor.