El capitán madridista, Carvajal, saluda al veterano oviedista Cazorla.
El capitán madridista, Carvajal, saluda al veterano oviedista Cazorla. / Paco Paredes | Efe

Las fotos del Oviedo-Real Madrid

El cuadro de Xabi Alonso se impuso con contundencia al recién ascendido equipo asturiano

Mbappé ejerce de Mbappé y el Real Madrid golea (0-3)

Redacción Deportes

Oviedo, 24 de agosto 2025 - 23:48

El Real Madrid fue superior al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere y, aunque el partido se igualó por momentos en algunas fases del segundo tiempo, un doblete del francés Kylian Mbappé y un tanto del brasileño Vinicius en la prolongación elevaron el 0-3 que mantiene al cuadro de Xabi Alonso con pleno de puntos junto al Villarreal y el Barcelona.

