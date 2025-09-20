Las fotos del Real Madrid-Espanyol
/ EFE / EP
Dos tantos goles con disparos desde fuera del área de Eder Militao, a los 22 minutos, y Kylian Mbappé, a los 47, mantienen el pleno de triunfos de un sólido líder, en la victoria del Real Madrid ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu (2-0). La racha sin perder de un Espanyol que llegaba al Bernabéu como equipo revelación de LaLiga EA Sports, la cortó un Real Madrid firme que logró su quinto triunfo liguero.
