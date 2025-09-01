Lamine Yamal transforma el penalti que puso por delante al Barcelona.
Lamine Yamal transforma el penalti que puso por delante al Barcelona. / Fernando Villar | Efe

Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona

Joan García salva al Barcelona en Vallecas (1-1)

Redacción Deportes

Madrid, 01 de septiembre 2025 - 00:00

El Barcelona, con la actuación destacada de su portero, Joan García, que salvó a su equipo con sus paradas, sumó un punto en Vallecas (1-1) ante el Rayo, que supo reponerse al tanto inicial de Lamine Yamal para igualar en la segunda parte por medio de Fran Pérez.

El conjunto azulgrana, consciente de la presión alta de su rival, saltó al césped con una marcha más que el Rayo, que a punto estuvo de encajar el primer gol a los seis minutos con un disparo de Raphinha que se marchó desviado.

Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
1/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
2/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
3/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
4/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
5/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
6/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
7/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
8/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
9/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
10/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
11/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
12/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
13/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
14/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
15/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
16/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
17/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
18/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
19/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
20/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
21/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
22/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
23/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
24/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
25/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
26/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
27/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
28/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
29/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
30/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
31/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
32/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
33/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
34/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
35/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
36/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
37/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
38/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Chema Moya | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
39/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
40/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
41/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
42/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
43/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
44/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
45/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
46/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
47/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
48/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
49/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
50/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
51/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
52/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
53/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
54/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
55/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
56/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
57/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
58/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
59/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
60/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
61/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
62/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
63/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
64/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
65/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
66/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
67/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
68/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
69/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
70/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
71/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
72/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona
73/302 Las fotos del Rayo Vallecano - Barcelona / Fernando Villar | Efe
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
74/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
75/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
76/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
77/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
78/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
79/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
80/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
81/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
82/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
83/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
84/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
85/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
86/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
87/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
88/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
89/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
90/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
91/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
92/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
93/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
94/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
95/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
96/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
97/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
98/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
99/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
100/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
101/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
102/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
103/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
104/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
105/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
106/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
107/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
108/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
109/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
110/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
111/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
112/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
113/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
114/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
115/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
116/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
117/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
118/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
119/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
120/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
121/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
122/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
123/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
124/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
125/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
126/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
127/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
128/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
129/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
130/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
131/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
132/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
133/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
134/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
135/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
136/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
137/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
138/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
139/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
140/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
141/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
142/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
143/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
144/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
145/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
146/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
147/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
148/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
149/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
150/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
151/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
152/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
153/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
154/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
155/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
156/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
157/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
158/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
159/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
160/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
161/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
162/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
163/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
164/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
165/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
166/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
167/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
168/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
169/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
170/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
171/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
172/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
173/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
174/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
175/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
176/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
177/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
178/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
179/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
180/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
181/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
182/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
183/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
184/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
185/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
186/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
187/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
188/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
189/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
190/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
191/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
192/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
193/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
194/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
195/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
196/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
197/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
198/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
199/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
200/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
201/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
202/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
203/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
204/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
205/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
206/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
207/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
208/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
209/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
210/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
211/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
212/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
213/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
214/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
215/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
216/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
217/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
218/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
219/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
220/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
221/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
222/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
223/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
224/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
225/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
226/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
227/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
228/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
229/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
230/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
231/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
232/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
233/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
234/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
235/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
236/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
237/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
238/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
239/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
240/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
241/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
242/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
243/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
244/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
245/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
246/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
247/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
248/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
249/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
250/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
251/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
252/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
253/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
254/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
255/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
256/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
257/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
258/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
259/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
260/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
261/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
262/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
263/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
264/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
265/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
266/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
267/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
268/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
269/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
270/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
271/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
272/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
273/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
274/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
275/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
276/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
277/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
278/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
279/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
280/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
281/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
282/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
283/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
284/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
285/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
286/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
287/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
288/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
289/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
290/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
291/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
292/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
293/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
294/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
295/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
296/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
297/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
298/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
299/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
300/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
301/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press
Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona
302/302 Las fotos del Rayo Vallecano-Barcelona / AFP7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats