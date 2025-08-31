Las fotos del Real Madrid-Mallorca

Dos goles en 73 segundos, de Arda Güler y Vinicius Junior, le dieron los tres puntos al Real Madrid ante el Mallorca (2-1) en un partido en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Vedat Muriqi y en el que vio anulados tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego y otro, con polémica y tras cuatro minutos de revisión, de Arda Güler por mano.
