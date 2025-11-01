Las fotos del Real Madrid-Valencia

El Real Madrid logró, con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, su triunfo más plácido de la temporada en LaLiga, 4-0 al Valencia, y aumentó la presión sobre el Barcelona, que se enfrenta al Elche con una desventaja de ocho puntos.
Antes de visitar al Liverpool en la Liga de Campeones, el equipo de Xabi Alonso solventó el partido de la undécima jornada de LaLiga en el primer acto. Mbappé enlazó ocho jornadas consecutivas marcando, autor de un doblete con un penalti (minuto 19) y un tanto en la sexta asistencia que recibe de Arda Güler (minuto 31).
Tras fallar un penalti Vinícius Jr, que fue titular y en esta ocasión aceptó sin queja el cambio de Xabi Alonso tras lo ocurrido en el clásico, Jude Bellingham firmaba el tercero al borde del descanso. El partido decayó en el segundo acto. Thibaut Courtois sacó de puños el único disparo a puerta del Valencia, de Almeida, y Carreras cerró en el minuto 82 la goleada con un zurdazo a la escuadra.
