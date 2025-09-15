Duplantis celebra su nuevo triunfo rodeado de una gran expectación en Tokio.
Duplantis celebra su nuevo triunfo rodeado de una gran expectación en Tokio. / Adam Warzawa | Efe

Las fotos del récord mundial de Duplantis y del resto de la jornada

Duplantis hace historia con un salto de 6,30 m: oro y récord mundial

Redacción Deportes

Tokio, 15 de septiembre 2025 - 17:55

El sueco Armand Duplantis volvió a desafiar los límites de la pértiga este lunes en los Mundiales de Atletismo de Tokio, donde no solo conquistó la medalla de oro, sino que además batió de nuevo su propio récord mundial con un salto de 6,30 metros, logrado en su tercer y último intento.

La plata fue para el griego Emmanouil Karalis, que firmó una marca de 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se colgó el bronce con un registro personal de 5,95.

