Las fotos del Villarreal-Juventus

Un gol del central portugués Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió al Villarreal empatar ante la Juventus y sumar su primer punto en la presente edición de la Liga de Campeones.
El conjunto de Marcelino García comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano, invicto en la temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le escapó en el último instante.
