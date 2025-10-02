Feria del Libro
Renato Veiga remata el gol del empate para el Villarreal.
Renato Veiga remata el gol del empate para el Villarreal. / Andreu Esteban | Efe

Las fotos del Villarreal-Juventus

Renato Veiga rescata al Villarreal ante una sólida Juventus (2-2)

Redacción Deportes

Villarreal, 02 de octubre 2025 - 00:20

Un gol del central portugués Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió al Villarreal empatar ante la Juventus y sumar su primer punto en la presente edición de la Liga de Campeones.

El conjunto de Marcelino García comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano, invicto en la temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le escapó en el último instante.

