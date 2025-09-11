Ganna vuelve a triunfar en Valladolid y Vingegaard aguanta de rojo

Dos años después de su primera victoria de la Vuelta en Valladolid, el italiano Filippo Ganna (Ineos), 'el gigante de Verbania', firmó un doblete en Pucela como ganador de la crono individual disputada en un recorrido recortado hasta los 12,2 km por razones de seguridad, en la que retuvo el maillot rojo el danés Jonas Vingegaard, aunque perdió 10 segundos con el portugués Joao Almeida.

Sigue el idilio de Ganna con Valladolid. El doble campeón del mundo de la modalidad y campeón nacional escribió en el Paseo de Zorrilla otra bonita historia para su rico palmarés. En 2023 se impuso ante Evenepoel y Roglic. En esta atípica Vuelta, en medio de un ambiente tenso pero sin incidentes este jueves, esta vez se llevó el botín con una media de velocidad supersónica de 56,2 km/h y un tiempo de 13 minutos.

El vuelo rasante de Ganna por las protegidas calles de Valladolid resultó imbatible para todos sus rivales. Desde la 'silla caliente' vio cómo Jay Vine se quedaba a un solo segundo y el portugués Joao Almeida, a 7. El líder, Jonas Vingegaard solo pudo ser noveno a 18. El mejor español fue Juan Ayuso, decimosexto a 21.

Ganna destroza el cronómetro a 56,2 km/h

Contrarreloj recortada por razones de seguridad, circuito vallado al completo, medidas de seguridad reforzadas ante la previsión de protestas de grupos propalestinos. Valladolid amaneció blindada desde primera hora de la mañana con un despliegue de cerca de un millar de agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

La etapa que debía ser clave junto a la de la Bola del Mundo del domingo solo fue un pequeño aperitivo. De 27 a 12 km, la etapa quedó descafeinada, insuficiente para aquellos corredores que pretendían rentabilizar esta crono para lograr sus objetivos.

La primera referencia importante la registró el doble campeón neerlandés de la modalidad y ganador de la crono del Giro de Italia Dean Hoole (Lidl Trek), con 13.19 minutos. No fue larga la espera en la silla caliente para Hoole. Vio pasar como una exhalación a Filippo Ganna, tocado con el maillot tricolor de campeón nacional.

Ganna rompió el cronómetro a 56,2 km/h. En 13 minutos superó en 19 segundos la marca de Hoole. El doble campeón del mundo de la modalidad, poderoso, estampó su selló de calidad. Rodó de menos a más, con una frecuencia de 110 pedaladas por minuto. Inabordable.

Almeida supera a Vingegaard y decidirá La Bola del Mundo

Ganna tomó la salida de los primeros, terminó la exhibición y le tocó esperar un buen rato. El barbudo corredor italiano se entretuvo con el teléfono móvil mientras iban llegando rivales. El portugués Oliveira se acercó a 10 segundos, Armirail a 9, Stefan Kung a 11, Ayuso se alejó a 21, y el líder de la montaña, Jay Vine, puso en pie al gigante al ver que perdía la etapa.

El ciclista 'aussie' del UAE rozó la sorpresa del día, pero se conformó con el empate y un segundo puesto provisional. Faltaban por salir a la pista los hombres del podio. El duelo más esperado lo centraban Vingegaard y Almeida, separados por 50 segundos en la general. La penúltima oportunidad para el ciclista luso de reducir tiempo al danés.

Almeida cumplió con una buena crono, mantuvo regularidad en todo el recorrido y no quedó lejos del fenómeno Ganna y del sorprendente Jay Vine. Solo puso arañar 10 segundos a Vingegaard, por lo que tendrá que limar otros 40 en La Bola del Mundo si quiere vestir el maillot rojo en Madrid.

El danés no ofreció su mejor versión en Valladolid, pero tampoco sufrió descalabro alguno. En la sierra madrileña quedará definida la foto final de la Vuelta.

"Todo se definirá en La Bola. Quiero ganar esa etapa, estoy contento con mi posición y el maillot rojo. Sé que me van a atacar los rivales, pero trataré de llegar a Madrid como vencedor de la Vuelta", resumió Vingegaard en meta.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km. Una jornada llana previa al último día en la montaña. Los velocistas aprovecharán su penúltima oportunidad para lucirse, aunque una fuga podría cambiar los planes.