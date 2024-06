La Georgia de Kvaratskhelia y Mamardashvili, rival de España en octavos de la Eurocopa

España ya conoce su camino en la fase final de la Eurocopa 2024. Un camino encuadrado en el lado más complicado del cuadro, por donde asoman Alemania, Francia, Bélgica y Portugal, siempre que antes supere el primer obstáculo en los octavos de final: Georgia.

La fase de grupos del equipo de la pequeña república ex soviética ha ido de menos a más. Arrancó con una derrota ante Turquía por 3-1 en un choque en el que ciertamente mereció algo más, empató ante República Checa (1-1) y se impuso a Portugal en un duelo de intercambios de golpes del que salió ganador gracias a sus dos grandes estrellas: el atacante del Nápoles Kvaratskelia y el portero del Valencia Mamardashvili, que abrieron el marcador y evitaron el empate justo antes del 2-0, respectivamente.

Georgia alcanza los octavos de final en su primera participación en una Eurocopa y en un gran torneo internacional. En un pequeño país en el que el deporte estrella es el baloncesto, con Zaza Pachulia como referente con dos anillos conquistados con los Warriors, el fútbol pide paso con una selección solidaria y con calidad, en la que cada jugador tiene claro sus roles que no duda en hacerse fuerte atrás y salir con velocidad en ataque cuando los encuentros se convierten en corre calles. Disfruta así.

El equipo logró con sufrimiento el billete para la Eurocopa en una tensa tanda de penaltis ante Grecia en el play off. El penalti decisivo ante más de 50.000 aficionados en Tiflis lo anotó Kvekveskiri, suplente ante Portugal. El seleccionador georgiano es un ex jugador como el francés Willy Sagnol, histórico futbolista del Bayer Múnich, donde jugó nueve años, que lleva al frente del combinado nacional desde 2021, todo un ciclo en el que ha desarrollado el crecimiento no sólo del conjunto sino también de algunos jugadores a nivel individual. El internacional galo se veía como la “Cenicienta del grupo”, a Cenicienta, pero avisaba de que “ya sea contra Portugal, Chequia o Turquía, el equipo nunca se rendirá y dará todo lo que tiene".

De momento todo lo que tiene ha llevado a Georgia hasta los octavos de final, donde se medirá con España, la única selección que ha firmado pleno de triunfos en la fase de grupo y la única que llega a este punto del torneo con la portería a cero.

El conjunto georgiano es buen conocido de España y no sorprenderá a los de Luis de la Fuente, pues ya se enfrentaron en la fase de clasificación para la Eurocopa. En la capital georgiano el cuadro español ganó por 1-7, mientras que en Valladolid se impuso por 3-1. ¿Y cómo llegó al play off Georgia si fue cuarta de grupo por detrás de España, Escocia y Noruega? Su campaña en la Liga de Naciones 2022, en la que sólo cedió dos puntos en seis partidos le valió un lugar en el play off.