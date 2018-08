Más gol para el Atleti

El Atlético Sanluqueño presentó ayer a su último fichaje, Dani Muñoz. El delantero, de 22 años, llevaba varias semanas entrenándose con el equipo y, finalmente, ha convencido a Rafa Carrillo para quedarse formando parte de la primera plantilla.

El sevillano comenzó la temporada pasada en el San Roque de Lepe, pero a mitad de Liga firmó por el Villanovense, también del grupo IV de Segunda B, conjunto en el que anotó cuatro goles en los más de 700 minutos que disputó con la escuadra extremeña.

El delantero llega a Sanlúcar ilusionado y motivado por jugar en un club que conoce "bien" por las veces que se ha enfrentado al equipo. El curso pasado, sin ir más lejos, jugó ante el conjunto verdiblanco con el San Roque de Lepe. "Sé que vengo a un club con una gran afición, que aprieta mucho en un gran campo como éste. Aquí quieren mucho a los jugadores y voy a darlo todo por hacer las cosas lo mejor posible", declaró en su presentación.

Lleva ya varias semanas entrenando con la plantilla e, incluso, ha debutado y ha anotado un gol. El punta subraya: "No ha sido fácil convencer al míster, puesto que en esta categoría no puede jugar cualquiera, pero con esfuerzo y trabajo al final me he ganado una oportunidad". Además, el delantero conoce bien la categoría y poco a poco se va adaptando al grupo. "Cuando llegué solo conocía a Dani del Moral, con quien coincidí en el San Roque de Lepe, pero todo el grupo me ha acogido muy bien".

Muñoz ha sido firmado como delantero pero también puede jugar de extremo, ya que le gusta mucho caer a las bandas. Llega al Sanluqueño dispuesto a aprovechar esta oportunidad con la esperanza de que le sirva como trampolín, lo mismo que lo fue para futbolistas como Nolito o Marc Cardona, que esta temporada jugará en Primera División en las filas del Éibar.

Por otra parte, el club verdiblanco ha conseguido la cesión del centrocampista Nando Quesada, procedente del Elche y que jugará en El Palmar hasta final de temporada. El futbolista catalán, formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, militó la temporada pasada en el Formentera, en el grupo III de Segunda División B. En el cuadro balear disputó 38 partidos, 34 de ellos como titular, y consiguió dos goles.