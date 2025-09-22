El Guadalcacín FSF aparca la Liga y se centra en la Copa de la Reina

La segunda elminatoria de la Copa de la Reina de fútbol sala se disputa entre este martes 23 y el miércoles 24 de septiembre con dieciséis encuentros en la cancha del club de menos categoría. Un total de 32 clubes de Primera FS Iberdrola y Segunda División, buscarán obtener el billete a la próxima ronda. Los dieciséis clasificados accederán a la eliminatoria de octavos de final que se disputará, a partido único, los días 16 y 17 de diciembre.

Entre ellos se encuentra el Guadalcacín FSF de Andrés Sánchez, que tras vencer al pasado sábado al Burela (1-4) regresa a tierras gallegas para medirse a partir de las nueve de la noche al Bembrive vigués, equipo de Segunda División que iniciaba la temporada este mismo fin de semana perdiendo en casa del Vilalva por 1-0.

El Guadalcacín FSF afronta el choque con el alta de Gleice, ausente por unas molestias en Burela, y la baja de Elena, que se pierde el choque por motivos laborales. El equipo jerezano tiene que afrontar de nuevo un largo desplazamiento a Galicia para afrontar el torneo copero, cuya segunda eliminatoria no ha quedado determinada por criterios geográficos. El equipo regresó a Guadalcacín tras el triunfo en Burela y este mismo martes vuela a Vigo para afrontar el encuentro dado.

El Bembrive es una escuadra que lleva dos temporadas seguidas quedándose muy cerca del ascenso a Primera División y este año ha vuelto a apostar fuerte firmando a futbolistas con pasado en Primera: "Me parece un equipo muy fuerte con jugadoras de mucho nivel, destacan Café y Patri y luego un par de jugadoras de un nivel muy alto", comenta Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF.

"Juegan en su casa -añadía- llenarán el pabellón y para ellas será el partido del siglo, mientras que para nosotros es un trámite más, queremos pasar pero no a cualquier precio. Estamos entrenando bien, las jugadoras están asimilando bien las cosas, pero ya hay unas cuantas tocadas porque hay muchos partidos".

Sánchez señalaba finalmente que "hemos preparado bien el partido y vamos con ilusión porque queremos pasar y tener visibilidad, pero el rival es fuerte y en su casa mucho más. Preveo un partido difícil que se debe decidir por pequeños detalles y ahí deberíamos sacar la experiencia y calidad de nuestras jugadoras, pero creo que va a ser un partido bastante reñido".