Al Guadalcacín FSF se le resiste la primera victoria en el Jerónimo Osorio (2-2)

Al Guadalcacín FSF se le resiste el primer triunfo de la temporada en el Jerónimo Osorio. Las de Andrés Sánchez, que llegaban a esta cita después de vencer al Burela en Liga (1-4) y al Bembrive (0-5) en Copa del Rey, se tuvieron que conformar con un empate a dos ante el AD Arriva Alcorcón, uno de los equipos de la parte alta de la tabla, pese a comenzar ganando 2-0 en una excelente primera mitad. En la segunda, el empuje de las visitantes y el acierto de cara al gol que les faltó en el primer acto cambió el escenario del encuentro.

El Guada FSF entró intenso y fuerte al choque y no dio tregua a su rival. Un gol de Guti, que en una contra se plantaba ante Ari, a la que superaba de disparo raso en el primer minuto de juego, le daba ventaja. Tras el tanto tempranero, las ocasiones se multiplicaron. Lora y Ame Romero tenían opciones de ampliar la renta local, pero la guardameta visitante les negaba la recompensa con sus buenas intervenciones y una Vane Sotelo providencial hacía lo propio ante Sandra Buzón.

El empuje de las guadalcacileñas se vio reflejado en el electrónico a los doce minutos. Al 2-0 le ponía su firma Gleice, culminando una contra vertiginosa de las locales a pase de Rocío Molina. Con esa desventaja, las alcorconeras apretaron el acelerador y dispusieron de varias ocasiones para recortar distancias, pero el gol no llegó. Sarita, Aída y una Vane Sotelo muy activa lo acariciaron.

El Arriva Alcorcón, tras el paso por vestuarios, fue otro. A los tres minutos de la segunda parte, Laura Sánchez (23') metió de lleno a su equipo en el partido, haciendo el 2-1 tras una buena combinación con Sarita, que recogió el balón tras varios despejes fallidos de las locales. Al Guadalcacín FSF le tocaba apretar los dientes, dando un paso atrás en su propia cancha para defenderse de las acometidas de las alfareras.

La igualada llegó a filo de la media. Sarita (29') culminaba dentro del área una jugada de estrategia tras un saque de esquina en el que no estuvieron muy atentas las de Andrés Sánchez, que despertaron tras el empate y recuperaron la intensidad. Volvieron a mandar en la pista, pero no pudieron romper las tablas.

En los últimos compases de partido, el Alcorcón buscó correr más riesgos en busca de la remontada, pero las locales se mantuvieron firmes para sumar un punto vital para sus expectativas ligueras, que pasan por la permanencia una temporada más, aunque no pudieron aprovechar la expulsión por doble amarilla de Laura Sánchez en el último minuto. El Guada FSF suma ya cinco puntos.