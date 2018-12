"No me ha gustado nada el equipo"

–En el partido con Los Barrios (1-3) de nuevo el Guadalcacín paga caro los errores...

–Sí, la verdad es que en un balón frontal, que una falta frontal desde medio campo nos hagan gol eso lo dice todo de la situación del equipo y otra vez a remar contracorriente después de ese gol. En el segundo gol lo dejamos centrar, dejamos la marca, y así es complicado y difícil. El equipo se recompuso con el gol, en el segundo tiempo salimos un pelín más enchufados, tuvimos el 2-2 de Piñero debajo de la portería, lo hemos fallado y a renglón seguido se acaba el partido con el 1-3. La verdad es que no me ha gustado para nada el equipo, nos ha faltado esa capacidad que hemos tenido en partidos anteriores aquí en casa y me voy un poquito decepcionado con el partido.

–El equipo no arroja la toalla pero hace falta algo más...

–Yo se lo digo a ellos, que cuando estamos en una situación como la que estamos tenemos que estar concentrados, no podemos dar ninguna al rival y en este partido han sido muchas facilidades y así es complicado, y más sabiendo la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, el equipo siempre intenta dar el máximo pero son errores puntuales importantes que luego no te permiten recoger nada en el sentido de que para ganar un partido se necesita estar concentrado los noventa minutos y con nada que nos hacen nos marcan.

–¿Van a llegar fichajes?

–Yo qué sé, yo ya no voy a entrar en este tema. Eso no depende de mí como he dicho otras veces, yo seguiré trabajando con lo que hay y nada más.