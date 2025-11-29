Mucha igualdad en los tres primeros partidos del torneo Sheplays

Los tres primeros encuentros del torneo Sheplays, que se está disputando en Jerez, Arcos y Málaga, han puesto de manifiesto la máxima igualdad que existe en esta competición, que reúne a selecciones femeninas absoluta como Ucrania, Escocia, Gales, Corea del Sur, Suiza y Bélgica.

La jornada inaugural la abrieron Finlandia y Austria en el estadio Antonio Gallardo de Arcos, un encuentro que finalizó con empate a un gol. Se adelantó Emma Kouvisto pasada la media ahora, y empató en el minuto 68 la delantera del Friburgo alemán, Lisa Kolb.

En la jornada del viernes se jugaron tres encuentros, dos en el estadio Chapín, y uno en la Ciudad Deportiva de la Fundación Málaga CF. En los partidos disputados en Jerez, Ucrania y Escocia acabaron en tablas en un duelo en el que Roksolana Kravchuk adelantó a las ucranianas antes del descanso y que las escocesas igualaron en el tiempo de descuento gracias a un tanto de la debutante Maria McAneny, que aprovechó un rechace dentro del área para anotar su gol.

La jugadora escocesa del Real Madrid Caroline Weir, en Chapín.

El otro partido disputado en Chapín deparó la única victoria del campeonato hasta ahora. El choque enfrentó a Suiza y Bélgica, y acabó con triunfo de las belgas por 1-2. Laura Deloose adelantó a éstas en el 36 de la primera parte, y en la segunda mitad Alisha Lehmann igualaba la contienda. Finalmente, decantó el choque la delantera del Anderlecht Tine de Caigny.

En Málaga, por su parte, Corea del Sur y Gales no pasaron del empate a un tanto. Sophie Ingle puso por delante a las galesas nada más comenzar el encuentro, minuto 9, y la coreana Lee Eunyoung empató el duelo en el 67.

Los próximos encuentros se disputarán el lunes 1 de diciembre en el estadio El Palmar, donde se enfrentarán Austria y Ucrania; y Bélgica contra Finlandia. Un día después, el martes 2 de diciembre, de nuevo en el estadio Chapín, Gales y Suiza se medirán a las 12 del mediodía y Escocia y China harán los propio a partir de las 19 horas. Todos los partidos tienen acceso gratuito.

Los partidos también se podrán seguir, en directo, a través de la plataforma Solidsport, en el canal oficial de ShePlays.