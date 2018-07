La ilusión de volver a casa

Marcelo Villaça fue presentado ayer como nuevo futbolista del Xerez DFC. El lateral, por el que ya preguntó Edu Villegas al Sanluqueño el verano pasado, se ha mostrado muy contento y feliz de volver a su casa en un acto en el que fue arropado por toda su familia. A sus casi 24 años llega al Xerez DFC con mucha experiencia en Tercera y Segunda B tras su paso por los filiales de Nástic y Levante y, las dos últimas temporadas, en el Atlético Sanluqueño.

Edu Villegas, director deportivo azulino, también estuvo visiblemente feliz en la presentación después de haber conseguido firmar "a un jugador al que la afición tenía mucha ilusión y ganas de ver con esta camiseta". Villegas, además, destacó que Marcelo puede jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo y que era una prioridad máxima para él. "Era uno de los futbolistas que estaban marcados en rojo en mi agenda. Estoy entusiasmado porque Marcelo da el perfil idóneo para ser jugador de nuestro club". Llega al Xerez un futbolista "aplicado táctica, física y técnicamente, es todo un profesional", dijo el director deportivo.

Marcelo, que tenía más ofertas además de la del Xerez DFC, no dudó en firmar por el club azulino porque, según dice él, "era mi ilusión y la de mi familia. Llevo varios años siguiendo el proyecto y tenía muchas ganas de volver a Chapín. Estoy muy contento y espero dar todo lo posible para conseguir el objetivo".

Si bien, no se quiso olvidar del que ha sido su club los dos últimos años, el Atlético Sanluqueño, con quien logró ascender a Segunda B hace unas semanas. "Me traigo buenos recuerdos y me vuelvo orgulloso de haber devuelto al Sanluqueño a la categoría que, como mínimo, se merece. Un ascenso es lo más bonito que se puede vivir en el mundo del fútbol".

A pesar de haber tenido menos semanas para descansar que el resto de sus compañeros, puesto que su temporada acabó más tarde, Marcelo se encuentra muy bien físicamente y, desde el lunes, entrenando al mismo ritmo que el equipo. "Me han acogido muy bien y Masegosa nos está intentando inculcar su idea de juego. Tenemos un buen grupo y eso es importante para cuando lleguen los malos momentos en la temporada", dijo un lateral que está loco por debutar el próximo sábado en el primer amistoso de la pretemporada.

El nuevo jugador xerecista, que tiene ya varios años de experiencia en la categoría, prevé una temporada "difícil, pero venimos con la máxima ilusión para ir consiguiendo el objetivo y a final de temporada, al menos, estar en el playoff de ascenso". Marcelo, que llegó a debutar con el Xerez CD en Segunda División en la temporada 2012/13, volverá este año a jugar en Chapín, un estadio que le trae muy buenos recuerdos. "El primer día que fui al vestuario y salí al campo me entró un hormigueo por dentro muy bonito". En lo personal, el lateral espera "disfrutar compitiendo. Es una categoría y un proyecto bonito y juntos, con la afición, seguro que somos capaces de conseguir grandes cosas".

Marcelo, además, confesaba que su padre, el histórico entrenador del Caja San Fernando de fútbol sala, Ricardo Villaça, está muy encima suya para que mantenga unas buenas rutinas de comidas y descanso y que también está "muy feliz" de que haya firmado por el Xerez DFC.

En el conjunto azulino siguen a la espera de cubrir las fichas que aún quedan libres con algún refuerzo potente. Y es que, aunque el míster dijo hace unos días que de momento no le hace falta reforzar nada, Edu Villegas sigue expectante a los descartes de algunos equipos de categorías superiores que comienzan ahora la pretemporada y que podrían quedarse colgados en las próximas semanas. En el club son pacientes y se dedican a entrenar con la mayoría de la plantilla ya cerrada y con algunos jugadores del filial que luchan estos días por ganarse la confianza de Pepe Masegosa y una ficha del primer equipo.

Tras tres días de entrenamientos, en el club se muestran muy satisfechos con el trabajo realizado e ilusionados de cara a la temporada que está a punto de comenzar.

El club seguirá entrenando hoy (en doble sesión), mañana y el sábado en el Anexo de Chapín a la espera de debutar el mismo sábado en el primer amistoso de la pretemporada ante el Recreativo Portuense. El partido tendrá lugar en el estadio Marcos Monge a partir de las 20:00 horas.