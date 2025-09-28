Lewandowski celebra el gol que le dio el triunfo al Barcelona contra la Real Sociedad.
Lewandowski celebra el gol que le dio el triunfo al Barcelona contra la Real Sociedad. / AFP7 | Europa Press

Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad

La crónica del Barcelona-Real Sociedad (2-1)

Redacción Deportes

Barcelona, 28 de septiembre 2025 - 21:21

La vuelta de Lamine Yamal sirvió para que el Barcelona recupere el liderato de la Liga gracias a la derrota el sábado del Real Madrid ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas tuvieron que remontar el gol inicial de Oyarzabal a través de los tantos de Koundé y Lewandowski.

Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
1/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
2/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
3/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
4/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
5/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
6/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
7/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
8/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
9/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
10/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
11/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
12/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
13/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
14/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
15/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
16/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
17/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
18/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
19/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
20/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
21/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
22/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
23/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
24/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
25/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
26/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
27/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
28/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
29/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
30/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
31/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
32/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
33/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
34/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
35/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
36/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
37/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
38/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
39/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
40/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
41/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
42/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
43/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
44/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
45/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
46/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
47/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
48/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
49/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
50/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
51/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
52/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
53/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
54/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
55/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
56/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
57/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
58/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
59/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
60/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
61/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
62/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
63/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
64/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
65/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
66/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
67/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
68/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
69/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
70/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
71/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
72/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
73/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
74/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
75/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
76/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
77/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Alberto Estévez | Efe
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
78/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
79/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
80/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
81/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
82/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
83/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
84/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
85/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
86/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
87/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
88/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
89/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
90/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
91/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
92/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
93/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
94/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
95/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
96/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
97/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
98/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
99/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
100/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
101/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
102/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
103/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
104/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
105/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
106/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
107/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
108/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
109/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
110/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
111/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
112/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
113/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
114/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
115/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
116/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
117/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
118/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
119/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
120/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
121/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
122/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
123/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
124/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
125/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
126/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
127/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
128/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
129/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
130/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
131/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
132/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
133/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
134/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
135/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
136/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
137/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
138/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
139/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
140/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
141/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
142/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
143/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
144/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
145/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
146/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
147/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
148/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
149/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
150/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
151/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
152/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
153/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
154/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
155/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
156/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
157/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
158/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
159/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
160/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
161/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
162/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
163/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
164/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
165/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
166/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
167/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
168/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
169/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
170/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
171/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
172/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
173/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
174/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
175/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
176/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
177/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
178/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
179/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
180/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
181/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
182/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
183/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
184/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
185/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
186/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
187/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
188/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
189/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
190/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
191/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
192/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
193/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
194/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
195/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
196/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
197/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
198/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
199/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
200/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
201/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
202/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
203/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
204/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
205/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
206/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
207/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
208/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
209/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
210/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
211/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
212/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
213/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
214/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
215/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
216/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
217/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
218/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
219/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
220/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
221/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
222/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
223/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
224/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
225/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
226/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
227/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
228/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
229/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
230/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
231/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
232/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
233/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
234/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
235/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
236/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
237/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
238/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
239/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
240/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
241/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
242/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
243/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
244/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
245/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
246/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
247/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
248/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
249/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
250/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
251/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
252/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
253/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
254/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
255/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
256/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
257/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
258/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
259/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
260/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
261/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
262/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
263/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
264/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
265/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
266/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
267/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
268/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
269/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
270/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
271/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
272/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
273/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
274/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
275/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
276/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
277/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / AFP7 / Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats