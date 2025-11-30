Las imágenes del Girona-Real Madrid

El Real Madrid enlaza en Gerona el tercer empate liguero y cede el liderato al Barça (1-1)

El Real Madrid sumó este domingo su tercer empate seguido en LaLiga EA Sports con un 1-1 en Montilivi contra el Girona y el liderato cae a manos del Barcelona, con un punto más.

El equipo de Míchel Sánchez, 18º clasificado, se adelantó en la primera mitad por mediación de Azzedine Ounahi y el conjunto de Xabi Alonso empató con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 67.