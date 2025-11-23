Las imágenes del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó de principio a fin y venció este domingo en el Gran Premio de Las Vegas para estirar sus opciones a un campeonato del mundo de Fórmula Uno del que el inglés Lando Norris (McLaren), que fue segundo, es más líder tras sacarle una ventaja de seis puntos más a su compañero Óscar Piastri.
El cuatro veces campeón del mundo, que firmó su sexto triunfo de la temporada, aprovechó un error del 'poleman' Norris para ponerse al frente de la carrera en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell (Mercedes).
