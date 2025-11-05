Woltemade remata contra la portería del Athletic.
Woltemade remata contra la portería del Athletic. / David Davies | Europa Press

Las imágenes del Newcastle-Athletic

Dos errores condenan al Athletic (2-0)

Redacción Deportes

Newcastle, 05 de noviembre 2025 - 23:41

Dos errores en defensa condenaron al Athletic Club, que cayó este miércoles en Newcastle con goles de Dan Burn y Joelinton (2-0).

Los de Ernesto Valverde, que sólo han ganado al Qarabag en estas primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, tienen tres puntos y necesitan una importante mejoría en las jornadas finales para meterse al menos en la repesca.

