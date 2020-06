El industrialista David Velázquez, muy crítico con la Federación

El jugador del Jerez Industrial David Velázquez se ha mostrado muy crítico con la Federación Andaluza de Fútbol, tanto por la disputa del 'play-off' de ascenso a División de Honor como por la sanción de un partido por acumulación de amonestaciones que le impuso el comité y que, debido al parón de las competiciones, tendrá que cumplir en la semifinal del 12 de julio contra el Balón.

En efecto, Velázquez vio en el último encuentro disputado frente al Puerto Real, antes de la suspensión de las competiciones, una tarjeta amarilla que le hacía cumplir ciclo de amonestaciones, teniéndose que cumplir ese encuentro de castigo en el partido siguiente. Al pararse la liga justo en esa fecha, el próximo partido coincide ya con el 'play-off' y, de este modo, si no hay medida de gracia de la RFAF, el lateral se perderá el encuentro, siendo una nueva baja en la maltrecha defensa del Jerez Industrial, que tampoco podrá contar con Álex Rodríguez y Maikel al haber renunciado ambos a jugar la fase de ascenso.

"Tras estar todo un año entrenando para ese momento, cogen y me lo arrebatan"

El futbolista se ha mostrado muy crítico en una red social: "Nunca me he pronunciado sobre nada, pero esta ocasión lo merece. En el último partido disputado antes del confinamiento, me sacaron una amarilla que me obligaba a cumplir la sanción de un partido debido a acumulación de las mismas, sanción que se cumpliría a la semana siguiente, pero apareció el COVID-19 y todo fue pausado...".

"Los incompetentes de la Federación Andaluza- continúa el escrito- dieron por finalizada la temporada, obligando a los cuatro primeros clasificados a jugar un 'play-off' (a mediados de julio, un despropósito a mi parecer) para ver quien sería el afortunado de ascender de categoría. Partiendo de la base de que los que participamos en 1ª Andaluza somos chavales que se toman esto como un hobby para desconectar del día a día que cada uno tiene, no entiendo cómo en estos casos nos tratan como a profesionales, como si nos fuese la vida en ello".

Y finaliza: "Tras todo esto, vuelvo al tema de la sanción leve, sanción que es mantenida y hará que me pierda la semifinal... Una verdadera pena porque tras estar todo un año entrenando para ese momento, cogen y me lo arrebatan".