Las inscripciones para la Carrera Popular, abiertas hasta el 19 de octubre

El plazo de inscripciones para la 42 edición de la Carrera Popular de Jerez, que se celebrará el próximo domingo 23 de octubre a partir de las diez de la mañana para la categoría general de 8,4 kilómetros (con salida y meta en el Estadio Municipal Chapín) estará abierto hasta las 23:59 horas del día 19 de octubre.

El precio será de 5 euros para las categorías desde Sub 20 a Másters-Veteranos. El resto de categorías tendrá inscripción gratuita, es decir, los nacidos y nacidas del 1 de enero de 2005 en adelante no tendrán que realizar ningún abono. Las inscripciones se pueden realizar en web municipal: www.jerez.es/deportes. Ya alcanzan las 800 y a partir del cierre de inscripciones el miércoles en la hora indicada no se expedirán más dorsales.

Igualmente, la inscripción para las modalidades hand-bike, silla de ruedas y personas con movilidad reducida será gratuita y su participación no será competitiva. Las categorías de pitufos y pañales no precisan inscripción previa, es decir, que los nacidos y nacidas desde el 1 de enero de 2015 en adelante no deberán formalizar inscripción, de manera que para participar en el evento sólo hay que asistir al Estadio Chapín en los horarios para cada categoría que serán comunicados en vísperas del evento. Las pruebas para las categorías menores, como habitualmente, se desarrollarán bien dentro del propio Estadio o en sus aledaños con salida y meta en las pistas del mismo.

El delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, ha afirmado que "el ritmo de inscripciones está siendo bastante bueno, ya hemos superado las 800 y, como suele suceder, en esta última semana previa al evento es cuando más se realizan, animamos a todos, a la ciudadanía, a clubes, a vecinos de otras localidades a sumarse a este acto estrella de convivencia, familiar y de ocio deportivo que tiene el aliciente de las nuevas pistas del Estadio Chapín y un recorrido atractivo y más céntrico".

Circuito más céntrico

Se recuerda que Deportes renovó en la pasada edición de la Carrera Popular su trazado en consenso con los clubes de la ciudad, quedando en 8,4 kilómetros frente a los 8,3 de ediciones precedentes y con una mayor presencia por el centro histórico, tomando barrios como San Miguel y Santiago y el dédalo de calles céntricas de éstos hasta los accesos a la avenida Alcalde Álvaro Domecq en la búsqueda final del Estadio Chapín, que volverá a ser el punto de salida y de meta, con el aliciente del estreno al completo ya en esta edición de sus pistas azules renovadas en sus dos fases (que incluye las medias lunas tras las porterías y el perímetro exterior del ‘anillo’ de competición).