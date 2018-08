"Estamos intentando moldear el equipo"

El Xerez CD continúa con paso firme en su pretemporada después de conseguir el miércoles la segunda victoria ante el Recreativo Portuense. Un doblete de Pedro Carrión, al que no se le ha olvidado meter goles, dio la victoria a un equipo azulino que sigue dejando sensaciones positivas. "Hemos visto cosas buenas y cosas malas. Hay jugadores con mucha carga de trabajo en las piernas y estamos intentando moldear poquito a poco el equipo y asimilando los conceptos", dijo Juan Pedro Ramos sobre la victoria.

Ambos goles llegaron en el primer tiempo, en el que el equipo estuvo algo mejor. "Tuvimos mucha más intensidad y transiciones mucho más rápidas de balón. Generamos más ocasiones de gol y también tuvimos más puntería para meter los dos goles, que en la segunda parte nos faltó". Pedro Carrión, que no estuvo acertado en el primer partido ante el San José Atlético, logró hacer los dos goles en apenas seis minutos y sigue demostrando que, a sus 40 años, sigue siendo uno de los jugadores más importantes para el equipo. "Pedro es un líder dentro y fuera del campo. El otro día no pudo marcar y aquí ha aprovechado las dos que ha tenido, el fútbol es así. Tenemos jugadores con mucho gol como Guille, Juan Benítez o Sergio Narváez y además muy buenos pasadores. Es importante que vayamos haciendo goles para que vayan cogiendo confianza y puedan rendir al máximo".

Solo se han jugado dos partidos, pero el equipo lleva ya más de dos semanas entrenando y los nuevos han tenido tiempo más que suficiente para integrarse dentro del grupo aunque a algunos, aún, no se les haya visto en acción. Ezequiel sigue entrenando al margen del grupo por culpa de una lesión de pubis, Pablo Valencia no termina de encontrarse bien físicamente, David Narváez ha tenido molestias musculares que le han impedido jugar los partidos y Jairo se incorporó ayer de las vacaciones, pero el resto están siendo importantes. Sin ir más lejos, en el once titular del último amistoso hubo cuatro caras nuevas y algunos como Rosillo o Sergio Narváez tuvieron minutos en la segunda parte.

Juan Pedro tiene también a sus órdenes a varios juveniles y jugadores del Afición Xerecista con los que está "muy contento. Están entrenando y compitiendo. Son uno más dentro de la plantilla y esperamos que vayan formándose y esta experiencia les sirva para progresar".

El 'Pirata' cuenta a día de hoy con 18 futbolistas mayores de 23 años y, a pesar de que el club no ha anunciado oficialmente la renovación de José Vega y Guille, éstos siguen entrenándose con el primer equipo. "Cuento con ellos, son dos más dentro de la plantilla. Están disputando partidos como los demás y buscaremos la mejor solución para el equipo y el club. A día de hoy, insisto, cuento con los dos".