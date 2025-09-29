Isco Torres: "La victoria en casa y con portería a cero refuerza nuestra moral"

El Xerez Toyota Nimauto se impuso este sábado en el Ruiz-Mateos por 4-0 al filial del Córdoba FS Patrimonio de la Humanidad en su primer triunfo como local y el segundo consecutivo tras vencer la pasada jornada en Bujalance (6-9). Mantiene su condición de invicto y se coloca segundo con siete puntos, los mismos que Jumilla y Cádiz Virgili. Una buena recta final el primer acto permitió a los de Isco Torres dejar el encuentro visto para sentencia. El preparador isleño se ha mostrado satisfecho con el triunfo, pero también es exigente y considera que su equipo todavía debe seguir creciendo y tiene margen de mejora.

El técnico xerecista ha explicado que "la victoria ante nuestra afición frente a uno de los filiales de la categoría, plagado de jugadores jóvenes que ya sabemos que son capaces de lo mejor y de lo peor, fue importante. Creo que fuimos superiores. Sin hacer un partido de una intensidad muy muy elevada, estuvimos concentrados en defensa, ganamos la mayoría de los duelos, bloqueamos los disparos y no dejamos que el rival nos ganara espaldas".

Bajo su punto de vista, el Xerez Toyota "como he comentado, en defensa nos mantuvimos serios, sobre todo en la primera parte, y concedimos muy poco. Lo que sí eché en falta quizás fue un poquito más de intensidad en ataque porque aún sin desplegar nuestra mejor versión generamos ocasiones. Nos fuimos con un 2-0 al descanso y la distancia pudo ser mayor en el marcador, ya que en acciones a balón parado tuvimos varios disparos con claridad, pero bueno, la bola no quiso entrar, y dejamos abierto el partido".

Ya en el segundo acto, el preparador de San Fernando considera que su equipo "sí salió con un puntito más de intensidad, pero eso nos hizo conceder en defensa algunas acciones en las que el rival pudo haber acortado distancias. Cometimos errores en transiciones, en las que ellos robaron y llegaron, y Kako sí estuvo acertado en un par de acciones o tres. De todos modos, se veía que el equipo iba más, que estaba un poco más enchufado y, comprobando que el rival nos estaba generando ocasiones, decidimos poner la figura del portero, trabajamos bien el 5 contra 4, el equipo circuló bien el balón, lo jugó con claridad y en una de esas le dimos la puntilla prácticamente al rival. A partir de ahí, supimos manejar el partido. Sabíamos que iban a poner portero jugador, habíamos trabajado todas las situaciones que ellos proponían y, a pesar de que tuvieron varios ataques prometedores, tampoco nos generaron mucho peligro y en un robo nuestro Tote pudo sentenciar el partido con un gol de portería a portería".

Isco espera que este nuevo triunfo "trabajado ante un bloque joven, pero que quizás no mostró todo su potencial, nos aumente la moral, y más si tenemos en cuenta que dejamos la portería cero. Nos colocamos ahora en la segunda posición en la tabla y, aunque esto nos ha hecho más que empezar, nos da ánimo para seguir trabajando y consiguiendo que los nuevos jugadores se vayan adaptando, que es lo que pretendemos, para que el equipo pueda rendir a un mayor nivel si cabe".