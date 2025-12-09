Isco, tras la derrota del Xerez Toyota contra el Mengíbar: "Ante estos equipos hay que mantener la intensidad"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, valoró la derrota de su equipo frente al Mengíbar, que salió del Ruiz-Mateos mucho más líder y aventajando ya en 12 puntos a los aazulinos, que han bajado a la tercera plaza superados por el Cádiz Virgili. El entrenador isleño apuntó a momentos de desconexión y al poco acierto en ataque como motivos de la derrota y señaló que el penalti fallado, por Buendía, con el 0-1 fue clave en el devenir del encuentro.

"Ha sido un partido donde han sucedido muchas cosas y donde hemos sufrido un castigo yo creo que un poquito más grande del que por lo que hemos hecho nos habríamos merecido. Hemos tenido ocasiones de sobra, tanto en la primera como sobre todo en la segunda parte y es verdad que ha habido un momento de desconcierto ahí, después del penalti fallado, y nos han castigado más de la cuenta". Añadió que Mengíbar fue un equipo "muy bien plantado, eso es cierto, pero aún así hemos generado ocasiones, hemos jugado con intensidad por momentos del partido". Sin embargo, comentaba también que "hay que mantener un poquito más la intensidad esa durante los 40 minutos y sobre todo contra un rival de este tipo que, como hemos visto, no te perdona".

El técnico rencidía en que "por momentos del partido hemos tenido ocasiones para ponernos por delante y ya en la segunda parte yendo a remolque o con el 0-1 hemos tenido ocasiones también de sobra para intentar haber revertido la situación y no ha podido ser, el balón no ha entrado, nuestros goleadores no han estado acertados con la portería y ante un rival de esta entidad pues al final se acaba pagando como es lo que ha pasado".

Clave el penalti fallado

Isco apuntaba que el penalti que podría haber supuesto el 1-1 fue clave y que el equipo se descentró y encajó dos goles casi seguidos: "Si nos pasó la semana pasada contra el último clasificado, pues imagínate aquí. Lo habíamos hablado en la previa, un partido de este tipo donde están sucediendo cosas continuamente, bueno, pues a la mínima que cometas un mínimo error o que te desconectes, pues al final acabas pagándolo. El castigo ha sido ese, que hemos tenido ocasiones para haber empatado el partido, incluso hemos tenido ocasiones para habernos puesto por delante y al final esos dos goles nos han lastrado". Luego, "hemos puesto portero-jugador quedando mucho tiempo y eso no siempre nos sale bien, porque es verdad que el equipo se muestra un poquito reservón, no busca la portería con tantas ganas y al final pasan los minutos y mira, sólo hemos podido maquillar el resultado cuando ya íbamos perdiendo 0-4".

Lado positivo

Por sacar algo positivo de la derrota, Isco añadía que "el equipo ha hecho un esfuerzo grande, ha generado, ha tenido por momentos al líder de la competición encerrado en su pista y creándole muchas ocasiones de gol, pero tenemos que ser conscientes también que si queremos estar más arriba, y es lo que queremos, tenemos que seguir trabajando mucho más, ser más consistentes y ser más regulares durante los 40 minutos y no sólo contra equipos como este, sino contra cualquier tipo de rival al que te enfrentes".