Javier Galán jr. se convierte en el jugador más joven en debutar en División de Honor con el CTM Jerez

El CTM Jerez, entidad presidida por Sebastián Guerrero Parra, se ha propuesto marcar hitos históricos esta temporada y batir récords uno tras otro y este fin de semana ha debutado en la categoría de plata el jerezano más joven, Javier Galán Jr. El palista se ha estrenado en Sevilla a sus 13 años con el equipo de División de Honor, que marca el camino que debe seguir en las próximas temporadas la perla jerezana.

Tras las buenas actuaciones en primera Nacional Masculina, Javier dio un salto más en el partido contra el Sevilla City, que ha servido para premiar su trayectoria deportiva los resultados que está cosechando. El encuentro, que se planteaba duro para los jerezanos, concluyó con una derrota por 6-0, con una buena actuación de Ahmed Bello, Gabriel Cabezas y del propio Javier.

En Primera Nacional masculina, el equipo conformado por Javier Galán, no pudo superar al Novocártama malagueño pese al potente equipo que formaron los jerezanos con José Manuel Caro, Pablo Vigo y Abdula.

El equipo de Primera Nacional femenina vivió la segunda concentración en Jerez. El saldo fue de tres derrotas y una victoria, que sitúa al equipo jerezano en la zona templada de la clasificación donde Dunia García, Sofía García, Claudia Reynaldo y Fernanda Guajardo, comandados por Daniel García, completaron un buen fin de semana.

En Liga Andalucía, el ChemaTM cuajó un gran partido frente al Portuense sumando tres puntos para seguir arriba del todo en la clasificación y que le permite seguir en la pelea por la fase de ascenso. Félix Rosado, Kurt Larson y Mercedes Fernández se adjudicaron el triunfo por 5-1. El Maxcolchón hizo lo propio y sumó una gran victoria por 4-2 en Barbate ante un rival directo en la lucha por no descender. Moana, Dunia García y Daniel García conquistaron una victoria de equipo con dos puntos de oro.

En Súper Andaluza, en el derbi local, el Mesón Alcazaba se adjudicó el triunfo por 4-2 con una gran actuación de Salvador de la Barrera, Alejandro Galán y José Pulido frente a un gran equipo, formado por Ismael Estévez, Pablo Lara y Pedro Alberto Fernández. El Plus Asesores se trajo una buena victoria a domicilio del Portuense por 4-3 en el punto de desempate donde Carlos Samano, Sofía García y Antonio Vázquez construyeron un triunfo grupal sumando los tres jugadores.

En División de Honor Andaluza derrota por 6-0 de los pequeñines del club, en una cita que fue mucho más apretada que lo del resultado final manifiesta, ya que más de un partido se resolvió en el último set. Álvaro García, Sergio García y Hugo De la Flor siguen dando pasos al frente para ser competitivos en la competición.