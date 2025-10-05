El Jerez Industrial no pasa del empate frente al Algaida y sigue sin ganar en casa

Los aficionados del Jerez Industrial siguen sin ver ganar a su equipo esta temporada cuando actúa como local. Los blanquiazules, en su regreso al Pedro Garrido una vez concluida la resiembra del césped, no han podido pasar del empate contra la UD Algaida, que llegaba al encuentro en Jerez como segunda clasificada tras el Rayo Sanluqueño. Los jerezanos llevan tres empates en los tres partidos disputados como locales, dos empates a cero frente a Ciudad de Cádiz y Roteña, y la igualada ahora, a uno, contra los sanluqueños. A domicilio, los tres puntos sumados en Puerto Real, más la derrota frente al Guadiaro.

Los industrialistas, que no presentaron entrenador por tercer partido consecutivo (se exponen a multas a partir de la próxima semana), se adelantaron en el marcador a los 20 minutos de partido gracias al tanto de Salvi Garrido, una pesadilla por la banda derecha de los locales durante la primera mitad. El equipo blanquiazul tuvo ocasiones para solventar el partido en la primera mitad, aunque el Algaida se defendía bien y con orden y a la contra también intentaba dar algún que otro susto.

Con el empate se llegaba al descanso y en la reanudación, más de lo mismo, dominio alterno y pocas oportunidades hasta que mediada la segunda parte los sanluqueños hacían el empate, un jarro de agua fría para el conjunto jerezano que a partir de entonces intentó buscar la meta de Senra más con el corazón que con la cabeza. Juan Chaves tuvo la mejor ocasión de la segunda mitad con un cabezazo que se estrellaba en el palo, mientras que los jugadores caían constantemente en fuera de juego ante la defensa adelantada de los visitantes. Al final, un empate que deja mal sabor de boca a los locales.

El filial y el Guada empatan

El Xerez DFC B también ha empatado a un gol contra el CD Rota. Los de Francis Pérez se adelantaron en el marcador a los 15 minutos de partido con el tanto de Juan García, pero los verderones igualaban antes del descanso con el gol de José Rodríguez. Con este resultado, el filial se queda con 7 puntos en la novena posición. Y el Guadalcacín también ha empatado en su duelo contra el Arcos. Los arcenses se colocaron 0-1 a la media hora con la diana de Adrián Gómez y en la segunda mitad Hamza hacía el empate.