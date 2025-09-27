El Jerez Industrial aspira a mantener su condición de invicto frente al Guadiaro

El Jerez Industrial encara este domingo (18:00) en el Municipal La Unión frente al CD Guadiaro un encuentro imprevisible, correspondiente a la cuarta jornada de la Primera Andaluza de Cádiz. Los blanquiazules, que empataron a cero este lunes en Chapín ante la Roteña y ocupan la octava plaza en la tabla con cinco puntos, se desplazan hasta el Campo de Gibraltar para medirse al penúltimo clasificado, que todavía no ha sumado, igual que el Puerto Real. De todos modos, se trata de una escuadra llamada a pelear por puestos más altos que no ha comenzado nada bien la competición.

El equipo de Pablo Sánchez, expulsado la pasada jornada y con un partido de sanción que le impedirá estar en el banquillo, abrió la competición con una derrota 2-0 con el Barbate, luego cayó en casa ante el Rota 0-1 y el Chiclana B le endosó la pasada jornada una manita (5-1). Sin embargo, este miércoles, el equipo del Valle ofreció una buena imagen frente al Rota en la ida de la semifinal de la Copa Andalucía y se impuso por 3-1.

El cuadro industrialista, que tras la dimisión de José Manuel Mena está dirigido por el cuadro técnico del exentrenador de forma provisional, pretende pescar en aguas revueltas. Viaja confiado e ilusionado y guarda excelentes recuerdos de su última visita a ese escenario. El pasado curso se impuso por 3-4 en el último enfrentamiento liguero y logró su billete para disputar el play-off de ascenso a División de Honor. En una cita totalmente loca, los jerezanos tuvieron que remontar y sufrieron hasta el último segundo. Los blanquiazules tienen las estadísticas a favor en este tipo de encuentros en el campo de los rojillos, ya que en liga han perdido una vez en sus últimas seis visitas.

El Jerez Industrial tiene el reto de conservar su condición de invicto, ha sumado un triunfo en Puerto Real y dos empates, los dos como local y a cero, Ciudad de Cádiz y Roteña, y aspira a mantener su dinámica positiva. Junto a los jerezanos, no han perdido todavía el líder Rayo Sanluqueño, con dos victorias y una igualada, y el Arcos, con un triunfo y dos tablas.