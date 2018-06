El jerezano Alejandro Montañés, en el Nacional de Valdoviño

El surfista jerezano Alejandro Montañés compite en el Campeonato de España 2018, que arranca con la competición por equipos autonómicos que se disputa hoy y mañanaen la playa de Valdoviño, en Ferrol.

Cataluña, Murcia, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria y Galicia lucharán por el cetro nacional con equipos con un máximo de 15 surfistas en las diferentes categorías.

La selección andaluza es la siguiente: Carlos Fernández y Jorge González Sillero (Surf Open), Jorge González Sillero (Surf sub 18). Camilo Ratboy (Surf sub 16), Alejandro Montañés (Surf sub 14), María Seco (Surf Open femenino y Surf sub 18 femenino), Carlos Fernández (Longboard), Fernando Serra (SUP), Iñaki de Rementeria e Ignacio García (Bodyboard Open) y Camilo Ratboy (Bodyboard sub 18).

Ale Montañés también va a competir en la categoría sub 14 individual además de formar parte de la selección andaluza en el Campeonato de España por comunidades.