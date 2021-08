El jerezano Luismi García-Marquina, medalla de bronce en la categoría H3

El jerezano Luis Miguel García-Marquina se ha colgado la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj de la categoría H3 (bicicletas de mano) en los Juegos Paralímpicos de Tokio, conquistando para España su vigesimoprimera presea en la cita de la capital japonesa en la que era su primera participación en unos Juegos.

Marquina paró el crono en 43:48.68, a sólo 9:51 del ganador, el austríaco Walter Ablinger, subcampeón en Río 2016 en esta prueba. La plata fue para el alemán Vico Merklein.

El jerezano explicó nada más finalizar la prueba que "aún no tengo palabras, estoy orgulloso y satisfecho y me acuerdo de toda mi familia, mi mujer, mis hijos, mis pardes, mi hermana, mi abuelo.. Salí con un poco de miedo, pero poco a poco me fui sintiendo mejor. La segunda vuelta es la que me ha penalizado. Es un bronce que sabe muy bien, ahora tengo que intentar recuperar y disfrutar que aún me quedan dos opciones más para pelear por más medallas”.

García Marquina, que es abogado, sufrió un accidente practicando motocross en agosto de 2003, a los 23 años, del que quedó parapléjico y recuerda: "Conocí a un amigo en el hospital de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo. Ese hospital forjó lo que soy hoy. España cuenta con un equipazo de fisioterapeutas, médicos y seleccionador. Estoy exhausto en un recorrido que no me favorecía nada, pero hay mucho trabajo detrás de todo esto", señaló el ciclista jerezano, afincado en Tarancón desde los cinco años.

Sobre la prueba de ruta, considera que será "de eliminación. Es un recorrido durísimo para las bicis de mano. Tengo que intentar mantenerme en el grupo y ver si puedo aguantar en las subidas".