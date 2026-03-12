El jerezano Jesús Barrios amplía su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029

El futbolista jerezano Jesús Barrios ha ampliado su compromiso con el Atlético de Madrid hasta 2029, ya que su anterior contrato finalizaba en 2027. El extremo ve así reconocida su buena temporada, donde está brillando con el Atlético de Madrid C de Tercera División y en los partidos que ha disputado con el club colchonero en la Youth League.

El joven jugador, nacido el 23 de mayo de 2006 en Jerez, llegó al club rojiblanco en la temporada 2022 tras formarse en la cantera del Veteranos Xerez CD, donde estuvo a las órdenes del ex futbolista del Xerez CD y Sporting de Gijón Antonio Torres, y la del Atlético Sanluqueño, club al que llegó en edad infantil.

Desde entonces, el jerezano acumula 3 temporadas como colchonero, campañas en las que ha militado en categoría juvenil y en el Atlético C, club que milita en la Tercera División madrileña. De hecho, en la pasada temporada, el extremo brilló con luz propia al anotar 15 dianas, una cifra que ha superado ya este año, pues en lo que llevamos de competición ha anotado 17 goles en 23 partidos.

Su progresión ha hecho que haya tenido presencia en algún que otro entrenamiento del primer equipo, con el que se estrenó a finales del pasado año en un amistoso que disputó el equipo en Libia ante el Inter de Milán, jugando toda la segunda parte.

A sus 19 años, el jerezano, que destaca por su verticalidad y desborde, es, sin duda, una de las grandes perlas de la cantera rojiblanca.