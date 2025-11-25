El jerezano Nicholas Kowalski Rubiales, campeón de Cádiz en ajedrez

El Campeonato Provincial Absoluto de Cádiz concluyó con una participación récord de más de 120 jugadores, que disputaron la fase final en Los Toruños, en El Puerto de Santa María. La competición, abierta a jugadores gaditanos federados de todas las edades, volvió a evidenciar el crecimiento del ajedrez en la provincia, contando con una amplia representación de la Peña Alfil de Jerez.

El torneo constó de seis rondas, celebrándose las tres primeras el 8 y 9 de noviembre en las sedes de Chiclana y Algeciras, mientras que las tres decisivas tuvieron lugar los días 22 y 23 de noviembre en Los Toruños, un entorno que nuevamente demostró su idoneidad para acoger grandes eventos deportivos.

La gran noticia del campeonato la protagonizó Nicholas Kowalski Rubiales, jerezano de solo 15 años, que realizó un torneo sobresaliente y se proclamó campeón del Absoluto y del Juvenil, firmando 5,5 puntos de 6 posibles en la Categoría A. Completaron el podio sus compañeros del Club Shahmat Alberto Mateos Atienza (5 puntos) y Andrés Gámez Matamoros (5 puntos), este último también jerezano, con solo 13 años.

Resultados por categorías

Categoría A (Absoluto)

Nicholas Kowalski Rubiales – 5,5 puntos (Jerez)

Alberto Mateos Atienza – 5 puntos

Andrés Gámez Matamoros – 5 puntos (Jerez)

Categoría B (Elo FADA Sub 1800)

Lexuan Ye – 5,5 puntos

Daniel Benítez Butrón – 5 puntos

Leo Kowalski Rubiales – 4,5 puntos (Jerez)

Categoría C (Elo FADA Sub 1500)

Yeray Tirado López – 5 puntos

Ángel Jesús Moreno Ojeda – 5 puntos

Manuel Belizón Álvarez – 4,5 puntos

Reparto de becas para los Campeonatos de Andalucía

Como incentivo al rendimiento deportivo, se otorgaron tres becas completas para los próximos Campeonatos de Andalucía en las categorías Absoluto, Sub 18 y Supra 50. Nicholas Kowalski obtuvo dos de ellas: Absoluto y Sub 18; la beca Supra 50 fue para Jesús María Román Sánchez. Además, se concedieron casi una veintena de medias becas, que permitirán a numerosos jugadores representar a Cádiz en las competiciones andaluzas.