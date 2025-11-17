El jerezano Ricardo Benítez Basto, campeón de España de parakárate

Jerez tiene un nuevo campeón de España. El parakarateca Ricardo Benítez Basto ha conquistado la medalla de oro en el Campeonato de España celebrado en el polideportivo Olivo Arena de Jaén, culminando un extraordinario año 2025, ya que el pasado mes de septiembre también se alzó con la presea dorada en el Campeonato de Andalucía disputado en Málaga.

A sus 14 años, el deportista jerezano Ricardo Benítez Basto, que pertenece a la asociación de artes marciales Kyu Shin Kan, ha logrado la medalla de oro en la categoría K23 en el Nacional celebrado el la capital del Santo Reino formando parte de la Selección Andaluza de Parakarate.