Los jerezanos Abraham Carrión y David Benítez, nuevos seleccionadores masculino y femenino

El jerezano Abraham Carrión, entrenador de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas desde 2015, coge las riendas del equipo masculino tras la renuncia de Oscar Trigo por motivos personales y el también jerezano David Benítez, hasta ahora segundo de Carrión, pasa a ocupar su puesto.

Carrión, de 43 años, cuenta con una extensa trayectoria como entrenador de baloncesto en silla de ruedas en equipos como el CD Jerez, ONCE Andalucía, Polaris World Murcia, Amfiv Vigo, CD Fundosa, Getafe, Amiab Albacete y Fundación FDI Las Rozas, al que dirige desde 2018 y con el que logró en 2019 un ascenso de Primera a División de Honor, categoría en la que permanece desde entonces.

En su palmarés figuran 2 Ligas y 2 Copas del Rey con el ONCE Andalucía y otras 2 Ligas y 2 Copas del Rey con el CD Fundosa, así como dos Challenger Cup con Amiab Albacete.

Carrión fue seleccionador sub-23 e integrante del cuerpo técnico de la selección masculina de 2009 a 2012. Desde 2015 era el seleccionador del equipo femenino, con el que logró disputar el Mundial de Hamburgo 2018, en el que finalizaron séptimas y consiguieron el histórico billete a los Juegos Paralímpicos de Tokio. En la ciudad nipona este 2021 ganaron a Argelia, consiguiendo la primera victoria de España en unos Juegos, y regresaron con un diploma.

"Me da pena cambiar de proyecto porque han sido seis años maravillosos, de superarnos día a día y ver que unas mujeres asombrosas han conseguido hacer historia. Ahora coger a la selección masculina es un reto para mi y me hace mucha ilusión coger el cargo porque voy a poder entrenar a los jugadores con los que he crecido como entrenador. Por eso estoy agradecido a la Federación por su confianza", declara.

Carrión tendrá a Rafa Muiño como segundo entrenador. "Quiero agradecer la predisposición de embarcarse en esta aventura conmigo y estoy deseando ponerme a trabajar con él. La base será la humildad y el trabajo constante. Todos los jugadores que quieran estar tienen que dar el 120% en el entrenamiento con su equipo. Es un orgullo estar en el banquillo por el que han pasado José Manuel Artacho y Oscar Trigo", comenta.

El lugar que deja en el banquillo de la selección femenina lo ocupa David Benítez (Jerez, 1971), exjugador del ONCE Sevilla y Dos Hermanas, con el que fue campeón de Primera.

Benítez ha sido los últimos seis años el segundo entrenador de la selección femenina con Abraham Carrión, participando activamente en los éxitos del combinado nacional como la histórica clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"Es una sensación muy gratificante dirigir a la selección femenina. Este proyecto me hace mucha ilusión pero asumo el cargo con mucha responsabilidad. He estado seis años con Abraham, conozco a esta selección y es una oportunidad que quiero aprovechar", declara.

El segundo entrenador de David Benítez en la selección femenina será Adrián Yáñez, técnico de Bidaideak Bilbao.