Los jerezanos Chema Rodríguez y Ángel Ponce, bronce en el Campeonato de España de Boccia en Sevilla

El Campeonato de España de Boccia, que ha logrado reunir a un gran número de participantes de gran nivel, se ha disputado este pasado fin de semana -18 y 19 de octubre- en el Centro Deportivo Amate de Sevilla y ha resultado un éxito en todos los sentidos. Los jerezanos de Adupace Chema Rodríguez y Ángel Ponce en la modalidad de parejas BC3, han vuelto a dejar el pabellón muy alto y se han quedado a un paso de conquistar el cetro. Fueron terceros con los mismos puntos que los campeones y los subcampeones, que les superaron por el número de bolas lanzadas. Los dos pelearon de forma incansable y se lo pusieron muy complicado a Miguel Ángel Mira e Iván Sandonis, del Boccia Diversity/Haszten, que fueron primeros. La segunda plaza fue para Alejando Díaz y Laura Utrero. Juan Luis Mafil y Kenneth Ivensjo ocuparon la cuarta posición yJuan Manuel Moreno y Diego Alfaro, la quinta.

Chema Rodríguez suma así un nuevo galardón a su amplio palmarés, se ha mostrado orgulloso y ha querido dar las gracias tanto a Hyundai, su patrocinador principal, por su apoyo en todo momento como al Ayuntamiento por permitirle utilizar las instalaciones del pabellón Antonio Vega 'Veguita' para llevar a cabo los entrenamientos.

Chema, junto a sus padres Pepe y Manoli este fin de semana en Sevilla.

La Federación Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral ha felicitado a todos los participantes con un bonito mensaje: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los equipos, deportistas y técnicos por el respeto, la deportividad y el espíritu de fair play demostrados a lo largo de esta competición. Estos valores reflejan el verdadero sentido del deporte y el compromiso compartido con la inclusión y la excelencia que promueve la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido".

Y sin tiempo para descansar, vuelta a la competición, ya que este sábado arranca la liga, en la que el jerezano tiene depositadas también muchas ilusiones.