Jóvenes talentos se citan en Jerez en una Concentración del Programa Mini Spin

La actualidad del CTM Jerez se centra este fin de semana en dos grandes ejes. Por un lado, la participación de los palistas jerezanos en el Campeonato de Andalucía Adaptado que se celebrará en Sevilla, con la participación de un nutrido grupo de jugadores y jugadoras, entre los que se encuentran Claudia Reynaldo, José Torrejón, David Navarrete, Salvador San Ignacio, Pedro Alberto Fernández y Darío Carrillo.

La entidad ha depositado muchas expectativas en esta competición, en la que tradicionalmente suele ocupar puestos en el podio, no en vano es uno de los andaluces con más licencias adaptadas.

Por otro lado, Pío XII se va a convertir los próximos días, de viernes a domingo, en un hervidero de jóvenes talentos, ya que se va a celebrar una Concentración del Programa Mini Spin de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) con el objetivo de buscar de jugadores que copen las selecciones nacionales de categorías inferiores.

En esta concentración, que contará con uno de los entrenadores más destacados del panorama nacional, el japonés Yukinori Matsumoto, que dirigirá la sala junto a otros técnicos, como Javier Galán, entrenador del CTM Jerez, y los 'sparrings' Luis Lobato y Gabriel Cabezas. Cabe destacar, que el jugador benjamín Alejandro Galán será uno de los jóvenes que participarán en la concentración. Los participantes se alojarán en el Novo Hotel y el Mesón Alcazaba será el encargado de cocinar para todos.