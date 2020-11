Sólo los jugadores del primer equipo del Xerez CD y los miembros del cuerpo técnico con licencia federativa podrán entrar en Chapín

El Xerez CD ha recibido este viernes un correo electrónico del Xerez DFC en el que le comunica que sólo podrán acceder al estadio de Chapín los jugadores con ficha del primer equipo y los miembros del cuerpo técnico con licencia federativa. No podrán hacerlo aquellos que no cuenten con licencia, como el analista del equipo, Jesús Silva, u Óscar Sánchez, uno de los utilleros. Tampoco podrán estar junto a sus compañeros Samu y Luis Alvarado, jugadores que entrenan con el primer equipo pero con ficha del Afición Xerecista.

"Tras reunión de la mesa de seguridad y protocolo COVID para el partido que tendrá lugar el próximo domingo 22 en el Estadio Municipal de Chapín a las 12 horas le comunicamos que el acceso del autobús se realizará de 10:40 a 10:45 por la puerta de Córner 4 y sólo tendrán acceso los jugadores y técnicos que tienen licencia de la RFAF, no pudiendo acceder ninguna persona que no tenga licencia federativa con el número 3003 del Xerez Club Deportivo SAD".

Juan Luis Gil 'Titín', dirigente de la comisión de socios que gestiona el club, ha lamentado esta situación y apunta que en el partido contra Los Barrios de hace dos semanas, con las restricciones perimetrales ya impuestas por la Junta, "pudieron entrar varios directivos y personal técnico de Los Barrios sin ningún tipo de problemas y los del Xerez DFC estuvieron en Ceuta esa misma semana".

Obviamente, tampoco tendrán acceso ni José Luis Mateos ni Juan Díaz, también de la comisión de socios: "Si pasa cualquier cosa en Chapín, no habrá ningún responsable del club y no creo que eso deba ser así, no nos parece, no dejan entrar ni a los de prensa del club. Lo tenemos muy claro, en el partido de vuelta recibirán el mismo trato".