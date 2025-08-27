LALIGA+ refuerza su apuesta por la Primera Federación con la emisión de más de 30 competiciones y 4.000 retransmisiones en directo

Un partido entre la Ponferradina y el Andorra en distintas plataformas.

LALIGA+, la plataforma de retransmisiones deportivas de LaLiga, refuerza su compromiso con los aficionados al fútbol de la Primera Federación Versus E-Learning, garantizando que esta temporada podrán disfrutar de todos los partidos con la máxima calidad de imagen y sonido.

La plataforma está diseñada para ofrecer una experiencia más estable y fiable, con menos interrupciones y mayor accesibilidad desde cualquier dispositivo.

Para los seguidores de los equipos de Primera Federación, esto supone la seguridad de poder acompañar a su club en cada jornada, tanto en casa como a domicilio, desde cualquier lugar y con todas las garantías técnicas.

A través de la app, la web o Smart TV, los partidos estarán disponibles de forma sencilla y flexible, permitiendo a los aficionados no perderse ningún detalle de la competición.

Junto a la Primera Federación, LALIGA+ ofrece un catálogo que supera las 30 competiciones y más de 4.000 retransmisiones en directo al año. Entre ellas destacan torneos internacionales como la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, además de deportes en expansión como el vóley. En el ámbito nacional, la plataforma incluye competiciones como la Primera División de Fútbol Sala, las ligas FEB de baloncesto y la Liga Nexus Energía Asobal de balonmano.

Con esta oferta, LALIGA+ se consolida como el mejor espacio para seguir de manera completa la Primera Federación, al tiempo que concentra una de las programaciones deportivas más amplias y variadas de la temporada.