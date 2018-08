Las lesiones truncan al Guada

A siete días para el comienzo de la Liga, el Guadalcacín sufre una plaga de lesiones que empieza a ser preocupante. El equipo pedáneo perdió ayer en el Fernández Marchán frente al Rota pero el resultado es lo de menos. Por el camino, también perdió a Topo, que sufrió un violento golpe con un hierro de una de las vallas que delimitan el campo y se le tuvo que recolocar la rodilla. Para colmo de males, Regalí acabó también con un fuerte golpe en la rodilla derecha de la que cojeaba visiblemente. Y además, Corral sufrió un pinchazo en el entrenamiento del pasado jueves y Alberto Fernández un esguince de tobillo en el del viernes. A estos, hay que unir las ausencias de Rosales y Juanma Carrasco por lesión y que no parece que vayan a estar disponibles para el debut liguero del próximo domingo -20:00 horas- ante el Gerena. Ayer, tampoco estuvieron Juanjo, con permiso del club, y Chiqui, éste por motivos laborales.

Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa antes de explicar el mal partido que hizo el Guadalcacín ante un Rota muy bien plantado y con las ideas igual de claras. Pareció como si al que le quedaran dos semanas para empezar la temporada oficial es el Guada y el que debuta en siete días el Rota. Javi Rivas dio 45 minutos a cada portero, Ángel fue titular y Lebrón actuó en la segunda parte mientras que Jesús, que sigue con su proceso de recuperación por una lesión de rodilla, realizó ejercicios por su cuenta antes del encuentro. En defensa, Diego Galiano y Pulido formaron la dupla en el centro de la zaga, Chato ocupó la banda izquierda y Topo la derecha aunque el lateral diestro sólo pudo estar 15 minutos sobre el terreno de juego, entrando a continuación Gómez, el primero de los cuatro juveniles que completaron el banquillo. Luis Castillo y Parada formaron en el central del campo, Regalí entraba por la banda derecha y Benítez por la izquierda, haciendo la mediapunta Piñero -en la segunda mitad se intercambiaron las posiciones- y arriba estuvo un batallador y voluntarioso pero igualmente desacertado Fran Jiménez.

El técnico reza para que no caiga nadie más antes del inicio de Liga contra el Gerena

El Guadalcacín no hizo un buen partido aunque se entonó algo en la segunda mitad. En la primera cometió errores defensivos de bulto que en Liga se pagan muy caros y eso que enfrente el Rota no salió con su once de gala, dejando Romerito en el banquillo a Luis Lara, David Orihuela, Pedro Herrera o Ramón.

Ángel salvó a su equipo a los nueve minutos tirándose a los pies de Pablo pero poco después perdía un balón que tenía controlado y el 'nueve' verderón no fallaba. El Guada intentaba entrar por la derecha con Regalí en cambios de orientación pero Gazca, lateral zurdo del Rota, lo tapó perfectamente durante toda la tarde. Lo único destacable del equipo de Rivas en esta primera parte fue un lanzamiento de Parada a las manos de Adri.

En la segunda mitad, Galiano tuvo la oportunidad de empatar pero falló el penalti que competieron sobre Benítez. Adri adivinó el zambombazo del central. Aunque lo siguió intentando, se vio a un Guada sin demasiadas ideas y con poca paciencia cuando jugó con uno más por la expulsión de Yuni. Hay mucho que mejorar.