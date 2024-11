López Nieto: "He sido árbitro y ahora no sé cuándo es mano y cuándo no"

Málaga/Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja Baloncesto y ex árbitro de Primera División, se mostró este martes partidario de la utilización del VAR en el fútbol en un foro de EFE Sport Business en Málaga, aunque "el problema está en lo interpretable", como en el criterio de las manos, pues admitió que no sabe "cuándo son y cuándo no".

En el Foro Málaga y el turismo deportivo. El modelo de la Billie Jean King Cup, organizado por la Agencia Efe e impulsado por Lexus con la presencia de la ex tenista Garbiñe Muguruza y la directora de la Copa Billie Jean King, Conchita Martínez, López Nieto dijo estar "de acuerdo con el VAR" porque "lo factual siempre es bueno y ha conseguido muchos avances".

Aún así, el actual presidente del Unicaja Málaga, quien arbitró en la máxima categoría del fútbol español entre 1988 y 2003, puntualizó que en "todo lo que es evaluable, donde hay que medir en intensidad y riesgo, el VAR no lo favorece porque es una interpretación de una imagen".

"Estuve en los principios del VAR. El problema está en lo interpretable, todos lo podemos ver de una manera diferente, y en eso prefiero que sea el árbitro de campo quien lo haga porque si te llaman desde el VAR, ya te condicionan a revocar la decisión", añadió al ser cuestionado por el fuera de juego milimétrico señalado a Robert Lewandowski en el Real Sociedad-Barcelona del pasado fin de semana.

A ello sumó una reflexión sobre las jugadas punibles por mano. "Yo ya no sé cuándo es mano y cuándo no es mano, y he sido árbitro. Hemos intentado depurar tanto la mano, cuando era algo más simple de voluntariedad o involuntariedad, que ahora no sabes cuándo es", afirmó el excolegiado internacional malagueño.

Por otro lado, López Nieto trató temas como la retirada del deportista profesional y señaló que "cuando terminas, no sabes cuál es la realidad que viene detrás", ya que en su apogeo "el jugador lo tiene muy fácil, se lo solucionan todo, pero cuando termina, la vida es otra; en activo no ven el final, pero el final llega muy rápido".

En este contexto, aprovechó la celebración en Málaga de la Copa Davis, último torneo que disputará en su carrera Rafa Nadal, para elogiar al deportista mallorquín y recalcó que "es el icono más importante del deporte español, es incuestionable, es un deportista global para España".

Con respecto al crecimiento de la provincia de Málaga como organizadora de grandes acontecimientos deportivos, destacó que hay una "proyección internacional magnífica", pero con un matiz: "Ya nos estamos saturando (consideró) y hay que modular porque son muchos los eventos deportivos, son muchos costes y es complicado".

Como presidente del Unicaja, actual líder de la Liga Endesa y vigente campeón de la Liga de Campeones FIBA, expresó su orgullo porque la marca Unicaja "aglutina el cariño de toda la ciudad" y ve el pabellón del Martín Carpena "lleno" en casi cada partido.

Por último, halagó al base y capitán del equipo y campeón de Europa con España, Alberto Díaz, "un jugador icónico para nosotros, un malagueño criado en la cantera, el que mas títulos ha ganado", aseveró.

El exárbitro y dirigente deportivo malagueño opinó, además, sobre la dificultad de ver a jugadores españoles en equipos de la ACB. "Para el baloncesto español, tener a un nacional es complicado en este libre mercado, por el tema de los cupos, que tienen su engaño. El jugador español, como hay menos, es más caro. La Federación tiene que reflexionar y cambiar políticas de base, en la formación", finalizó.