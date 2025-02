Nadie duda del valor de Marc Márquez, en las mejores condiciones para pelear por su noveno título mundial

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha demostrado que se encuentra en las mejores condiciones físicas y técnicas para pelear por su noveno título mundial, en una temporada 2025, que comienza este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Tailandia en el circuito Chang de Buriram.

Si bien la temporada 2025 apunta a un claro favorito en el ocho veces campeón del mundo español, lo cierto es que el campeonato que está a punto de comenzar contará con hasta cinco campeones del mundo de MotoGP en la formación de salida, pues además de Marc Márquez, estarán en pista su compañero de equipo, el italiano Francesco Pecco Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023, el francés Fabio Quartararo (2021) y los españoles Joan Mir (2020) y Jorge Martín (2024).

El calendario más largo de la historia de MotoGP. / Dpto. de Infografía

Jorge Martín no partirá desde el inicio

Si bien éste último, Jorge Martín, no podrá estar en la formación de salida de la carrera inaugural de la temporada, en Tailandia, al sufrir una caída esta misma semana mientras se entrenaba antes de partir hacia Buriram. Martín ha sufrido varias fracturas en la mano izquierda, en una caída durante un entrenamiento en el que preparaba el estreno en Tailandia después de haberse perdido toda la pretemporada por un accidente sufrido el primer día de entrenamientos en Sepang (Malasia).

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha tenido que ser operado en la mano izquierda, la que no se fracturó en Malasia, en Barcelona, en la que se ha confirmado la fractura desplazada del radio distal, escafoides carpiano y hueso piramidal, además del hueso calcáneo del pie izquierdo, en el que al no existir desplazamiento no requirió cirugía, pero si prolongará en cierta medida su período de recuperación.

Marc Márquez comenzó la pretemporada en Malasia con un quinto puesto final de entrenamientos en el trazado de Sepang, donde dominó su hermano Alex, pero la evolución de Marc con la Ducati Desmosedici GP quedó de manifiesto en la siguiente cita, en Tailandia, en donde continuó con su trabajo de puesta a punto y adaptación a la nueva moto y los frutos tardaron muy poco en llegar.

En la primera tanda de la segunda jornada y mientras hacia un simulacro de carrera a 23 vueltas, algo que sorprendió incluso a los integrantes de su equipo, el ocho veces campeón del mundo fue capaz de rodar (1:28.855) a escasas milésimas de segundo del récord absoluto (1:28.700) de la pista a mitad el simulacro, algo que deja muy claro el potencial del piloto de Cervera.

La localización geográfica de los 22 circuitos. / Dpto. de Infografía

Es obvio que una cosa son los entrenamientos y otra muy distinta el inicio de la competición y la temporada en sí, pero lo cierto es que ahí quedan los datos para sera analizados y, rodar a ritmo de récord de vuelta rápida en un simulacro de carrera, es algo que no está al alcance de demasiados pilotos.

Sin riesgos en el garaje

Entre estos -los datos- también destaca el hecho de que el fabricante italiano Ducati y sus dos pilotos oficiales, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, después de muchas vueltas de adaptación a la nueva versión 2025 de la Desmosedici, hayan optado por no arriesgar y se hayan decantado por muchas de las piezas de 2024, sabedores que tanto en 2025 como en 2026 se congela la evolución de los prototipos, a la espera de la nueva reglamentación técnica que llega en 2027.

Salvo en lo que se refiere a la electrónica y las suspensiones, que se emplearán las versiones de 2025, el resto de la configuración de la Ducati será la de 2024, o lo que es lo mismo, el motor, chasis y paquete aerodinámico será el de 2024, si bien cabe la posibilidad de que iniciada la competición cambie algo tanto el basculante de la moto, optando por el de 2025, como la configuración aerodinámica.

Alex Márquez persigue la hazaña de Jorge Martín como piloto satélite

Una vez más, los pilotos oficiales serán los referentes a batir, con los integrantes de las escuderías satélite del fabricante de Borgo Panigale como la segunda opción, no en vano Alex Márquez, desde la escudería italiana Gresini Racing, ha sido uno de los grandes protagonistas de la pretemporada, dominando en Malasia y acabando segundo en Tailandia, tras su hermano Marc.

Pero también es cierto que otros fabricantes parecen haber dado un paso adelante claro en su rendimiento, como es en el caso de Aprilia, que aunque vio como a las primeras de cambio se lesionaba su flamante campeón de 2024, el español Jorge Martín pudo sacar conclusiones muy positivas del rendimiento de su segundo piloto, el italiano Marco Bezzecchi.

Martín no va a llegar al inicio del campeonato por su lesión en el último momento, lo que a todas luces va a condicionar, y mucho, su rendimiento inicial en la competición, con una moto que apenas conoce, aunque sabedor de que el trabajo realizado por Bezzecchi, que como él ha cambiado Ducati por Aprilia, ha sido acertado y siempre en el buen camino, pues se convirtió en el tercero en discordia.

Y, un hecho significativo, es el protagonizado por uno de los rookie de la categoría, el japonés Ai Ogura, campeón del mundo de Moto2 en 2024, que al manillar de una Aprilia de la escudería estadounidense Trackhouse, fue capaz de acabar undécimo, lo que deja claro la facilidad de adaptación que parece tener el nuevo prototipo RS-GP del fabricante de Noale.

Además de Márquez y Bagnaia, obviamente habrá que tener en cuenta al vigente campeón a lo largo de la temporada, si bien Jorge Martín va a llegar prácticamente sin kilómetros a sus espaldas a este inicio de campeonato.

Los circuitos del Mundial, cuatro en España. / Dpto. de Infografía

Ojo a un Pedro Acosta experimentado

Otros que parecen haber dado un paso adelante son los ingenieros austríacos de Mattighoffen con la nueva KTM RC 16, que en las manos de Pedro Tiburón Acosta acabaron tras las Ducati de los Márquez y la Aprilia de Bezzecchi, a escasamente dos décimas de segundo de sus rivales, lo que es un buen dato para afrontar el inicio de la temporada como optimismo, no así el otro piloto oficial, el surafricano Brad Binder, que finalizó en un discreto duodécimo.

El mismo optimismo que seguramente habrá entre los pilotos oficiales de Yamaha, sobre todo en el caso del francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de la categoría en 2021, que estuvo durante toda la pretemporada entre los más rápidos y, cerca de él, también, el reciente fichaje del fabricante de Iwata, el australiano Jack Miller, mientras que al español Alex Rins y al portugués Miguel Oliveira les costó algo más aprovechar el potencia de la nueva YZR M 1.

Como Yamaha, también parece haber dado un paso adelante en la evolución de su prototipo la siempre poderosa Honda, quien vio como su campeón Joan Mir consiguió ascender hasta la sexta posición al final de la pretemporada, a escasamente seis décimas de segundo de la Ducati de su ex-piloto oficial Marc Márquez.

Fermín Aldeguer, nuevo español en la categoría reina

Si bien fue Joan Mir el principal referente de Honda, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, también brilló en momentos puntuales de la pretemporada, como también el francés Johann Zarco desde la escudería satélite del italiano Lucio Cecchinello, quien este año contará con mucho material de fábrica, además de con otro debutante de la categoría como el tailandés Somkiat Chantra, al que le costó bastante más adaptarse a la nueva categoría tras ascender desde Moto2.

Honda, como Yamaha, tenían ante sí el gran reto de volver al primer plano del campeonato del mundo de motociclismo y parecen haberlo conseguido, aunque es obvio que todavía les queda mucho trabajo por delante, pero con las concesiones de las que ahora disfrutan, seguramente podrán llegar muy cerca del nivel de las Ducati en 2025, sobre todo si se tienen en cuenta las palabras de su nuevo piloto probador, el español Aleix Espargaró.

El mayor de los hermanos Espargaró, en su nueva función de probador de HRC (Honda Racing Corporation), después de ser piloto oficial de Aprilia, ha señalado que se esperaba encontrar una moto peor de la que en realidad ha comenzado a pilotar, lo que le hace ser optimista para el futuro inmediato.

El español Fermín Aldeguer será el tercero de los debutantes de la categoría, y como Ai Ogura, tuvo algunos 'destellos' durante la pretemporada al manillar de la segunda Ducati Desmosedici del equipo Gresini Racing de Alex Márquez, del que espera poder aprender algo a lo largo de un año que, al menos para él, se prevé un tanto complicado.