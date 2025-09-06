Marc Márquez vuelve a ganar una carrera esprint en el circuito de Montmeló

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) volvió a ganar una carrera esprint, la decimocuarta de la temporada, al vencer en la del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), Daniel Holgado (Kalex) y David Almansa (Honda), lograron las poles positions de sus categorías.

Márc Márquez se vio beneficiado por la caída de su hermano Alex, que fue líder de la carrera desde el mismo momento en el que se apagó el semáforo y se fue por los suelos en la curva diez, lo que le permitió sumar el máximo de puntos posibles -doce-, pensando en el título mundial.

Marc Márquez podría estar más cerca de ser matemáticamente campeón del mundo, por novena vez en su carrera deportiva, la semana que viene en el circuito italiano de Misano Adriático, pues suma 187 puntos más que su hermano Alex, con Pecco Bagnaia tercero a 239.

Alex Márquez no falló en la salida y llegó como líder a la curva de final de recta, donde Fabio Quartararo sorprendió a Marc Márquez, quien parecía haberle ganado la posición, pero en realidad en esa primera curva del trazado se mantuvieron los puestos de la clasificación oficial, con Pedro Acosta en el cuarto lugar.

El pequeño de los hermanos Márquez parecía encaminarse hacia su segunda victoria de la temporada en una carrera esprint -la primera la consiguió en el circuito británico de Silverstone-, pero un error en la curva diez le hizo rodar por los suelos y entregar la decimocuarta victoria de la temporada a su hermano Marc.

La caída de Alex Márquez le entregaba en bandeja los doce puntos a Marc Márquez, que sólo tenía que aguantar hasta el final en el liderato.

Sin fallos, Marc Márquez volvió a ganar una carrera esprint, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que acompañaron al ocho veces campeón del mundo español en el podio.