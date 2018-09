Mucho margen de mejora

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, valoró de forma positiva la victoria que logró su equipo frente al Ubrique en la primera jornada liguera aunque reconoció que aún falta bastante para que estén a la altura de lo que pretende. Aseguró que ahora lo importante "son los puntos", reconoció que tardó en detectar el problema que le estaba causando el Ubrique en el centro del campo y lo achacó al afán de ir a por el tercer gol que hubiera sentenciado el encuentro aunque "cuando metimos a Maqueira en el centro del campo y cambiamos el sistema ellos dejaron de llevar peligro".

El técnico lamentó la lesión de Nando, el mejor del partido por parte blanquiazul, y espera que sea lo menos posible y puede estar disponible si no para el fin de semana para la siguiente jornada. El técnico lebrijano calificó de "fantástico" el inicio liguero. "Sabíamos estos rivales que vienen de ascender y con una dinámica positiva son complicados; no tenían nada que perder y eso les hacía peligrosos. Pero aquí se trata ahora mismo ir consiguiendo puntos, por lo que en ese aspecto muy contento".

Posteriormente, Cala advirtió de que hubo fases del partido "que no me gustaron, pero lo importante es que hemos detectado dónde estaba el problema. Cuando hay un problema hay que detectarlo, lo hicimos un poco tarde porque dejamos el sistema un poco más de tiempo; vimos que Raúl estaba sufriendo pero teníamos la esperanza de ir a por el tercer gol. Me pasa a mí personalmente muchas veces. Quise dejar el sistema para intentar matar el partido en alguna de las contras y quizá por ese afán de querer ir a por el tercero nos descontrolamos por dentro. Luego cambiamos, pusimos a Maqueira por dentro, cambiamos el sistema y controlamos más el juego y el rival ya no nos creó más peligro. Igual teníamos que haber hecho los cambios un poco antes y ahí el responsable soy yo", se sinceró. También señaló que el partido fue "el típico de inicio de temporada y cuando tuvimos que sufrir, sufrimos. Es el típico partido en el que suelen pasar estas cosas. Al equipo todavía le falta, es sólo el primer partido y además es el primero del año en nuestro estadio, ni siquiera en pretemporada hemos jugado aquí y el césped estaba un poco alto. Lo más difícil era marcar el primer gol y a partir de ahí tocar y se ha hecho, pero también hay que decir que el Ubrique hizo un muy buen partido, muy bien colocado, controló bien las caídas y nosotros no estuvimos bien por dentro, quisimos tocar demasiado y eso nos descolocó. Tenemos que analizar bien eso pero me esperaba un partido parecido a lo que al final fue, un partido típico justo después de la pretemporada y sabíamos que este tipo de equipos te complica. De todos los partidos sumando los de pretemporada, posiblemente éste sea el que menos me haya gustado de mi equipo, pero también tuvimos fases buenas y ante un rival que me gustó y que le va a poner las cosas complicadas a muchos equipos".

Para terminar, lamentó la lesión en la última jugada del partido de Nando: "Es la preocupación que tenemos y esperemos que sólo haya sido un aviso, un pinchazo, y no una rotura. No ha escuchado ningún ruido. Es un futbolista que tiene mucho crecimiento". Y acabó lanzando un claro mensaje: "Este sistema de competición nos ha enseñado que una cosa es la Liga y otra diferente el 'play-off'. Ahora lo importante es ir colocándote entre los cuatro primeros, ir mejorando y a partir de ahí, ya veremos".