Lamine Yamal se echa las manos a la cabeza en el partido contra el PSG.
Lamine Yamal se echa las manos a la cabeza en el partido contra el PSG. / Alberto Estévez | Efe

Las mejores fotos del Barcelona-PSG

El PSG desfonda al Barcelona, que pierde su primer partido (1-2)

Redacción Deportes

Barcelona, 01 de octubre 2025 - 23:37

Un gol del delantero Gonçalo Ramos en el minuto 90 dio la victoria al París Saint-Germain ante el Barcelona (1-2) en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque.

Las mejores fotos del Barcelona-PSG
1/271 Las mejores fotos del Barcelona-PSG / Alberto Estévez | Efe
