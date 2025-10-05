Íker Bravo abraza a Pablo García tras el gol de España a Brasil.
Íker Bravo abraza a Pablo García tras el gol de España a Brasil. / Elvis González | Efe

Las mejores fotos del España-Brasil sub 20

España gana pero debe esperar a ser una de las cuatro mejores terceras

Redacción Deportes

Santiago de Chile, 05 de octubre 2025 - 01:27

La selección sub 20 de España dejó este sábado supeditada su clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría a quedar entre las cuatro mejores terceras de la fase de grupos tras eliminar a la de Brasil por 1-0 en Santiago.

La Canarinha fue la peor selección del Grupo C, con un punto y cayó por primera vez en la fase de grupos de estos torneos, en tanto que la Roja quedó en el tercer puesto con 4.

