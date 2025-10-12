Los dos goleadores de la noche, Oyarzabal y Yeremy Pino, celebran el segundo gol del vasco.
Los dos goleadores de la noche, Oyarzabal y Yeremy Pino, celebran el segundo gol del vasco. / RFEF

Las mejores fotos del España-Georgia

España somete a Georgia camino del Mundial (2-0)

Redacción Deportes

Elche, 12 de octubre 2025 - 00:59

España se impuso este sábado por 2-0 con goles de Yeremi Pino y de Mikel Oyarzabal en el estadio Martínez Valero de Elche a una Georgia a la que pudo golear y sumó de manera cómoda su tercer triunfo en otros tantos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Guiada por Pedri, la selección española dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles en un estadio que casi se llenó pese a los efectos en la Comunitat Valenciana y en Murcia en los últimos días de la dana Alice.

Las mejores fotos del España-Georgia
1/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
2/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
3/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
4/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
5/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
6/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
7/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
8/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
9/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
10/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
11/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
12/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
13/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
14/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
15/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
16/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
17/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
18/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
19/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
20/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
21/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
22/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
23/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
24/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
25/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
26/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
27/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
28/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
29/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
30/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
31/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
32/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
33/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
34/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
35/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
36/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
37/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
38/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
39/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
40/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
41/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
42/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
43/140 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
44/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
45/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
46/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
47/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
48/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
49/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
50/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
51/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
52/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
53/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
54/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
55/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
56/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
57/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
58/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
59/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
60/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
61/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
62/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
63/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
64/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
65/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
66/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
67/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
68/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
69/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
70/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
71/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
72/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
73/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
74/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
75/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
76/140 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
77/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
78/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
79/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
80/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
81/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
82/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
83/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
84/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
85/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
86/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
87/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
88/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
89/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
90/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
91/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
92/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
93/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
94/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
95/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
96/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
97/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
98/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
99/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
100/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
101/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
102/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
103/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
104/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
105/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
106/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
107/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
108/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
109/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
110/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
111/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
112/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
113/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
114/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
115/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
116/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
117/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
118/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
119/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
120/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
121/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
122/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
123/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
124/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
125/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
126/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
127/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
128/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
129/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
130/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
131/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
132/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
133/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
134/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
135/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
136/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
137/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
138/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
139/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press
Las mejores fotos del España-Georgia
140/140 Las mejores fotos del España-Georgia / AFP7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats