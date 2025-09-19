Las mejores fotos del Mundial de Atletismo | Día 7

La séptima jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio deparó una competición vibrante con un triple salto de oro del portugués Pedro Pichardo, la tremenda superioridad de la neerlandesa Femke Bol en los 400 vallas y la velocidad de los estadounidenses Noah Lyles y Melissa Jefferson-Wooden en los 200.
