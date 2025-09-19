Semana Santa
Melissa Jefferson realiza un gesto expresivo para ganar la final del 200.
Melissa Jefferson realiza un gesto expresivo para ganar la final del 200. / Franck Robichon | Efe

Las mejores fotos del Mundial de Atletismo | Día 7

Pichardo, Lyles, Femke Bol y Melissa Jefferson encienden Tokio

María Vicente, duodécima en heptatlón; Ndikumwenayo, eliminado en 5.000

Redacción Deportes

Tokio, 19 de septiembre 2025 - 18:04

La séptima jornada de los Mundiales de atletismo de Tokio deparó una competición vibrante con un triple salto de oro del portugués Pedro Pichardo, la tremenda superioridad de la neerlandesa Femke Bol en los 400 vallas y la velocidad de los estadounidenses Noah Lyles y Melissa Jefferson-Wooden en los 200.

