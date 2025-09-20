Semana Santa
Jerez ya tiene pregonero
María Pérez entra triunfadora en la meta en Tokio para conquistar su segundo oro.
María Pérez entra triunfadora en la meta en Tokio para conquistar su segundo oro. / Mast Irham | Efe

Las mejores fotos del nuevo oro mundial de María Pérez

María Pérez es ya leyenda al conquistar también el título mundial de 20 kilómetros

María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

Redacción Deportes

Tokio, 20 de septiembre 2025 - 02:40

La española María Pérez, con un tiempo de 1h25:54, logró este sábado la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio y revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest junto a los 35 km.

La medalla de plata fue para la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.

Las mejores fotos del nuevo oro mundial de María Pérez
1/29 Las mejores fotos del nuevo oro mundial de María Pérez / Franck Robichon | Efe
